Loạt ảnh động vật ấn tượng nhất năm 2021

Năm nay, khi thế giới loài người vẫn chìm trong sự biến động do đại dịch gây ra, ở một thế giới khác, chính là thế giới tự nhiên của các loài động vật hoang dã, chúng dường như đã bị lãng quên bởi những mối quan tâm khác.

Theo Kathy Moran, Phó giám đốc hình ảnh của National Geographic, người trực tiếp đưa ra các lựa chọn, chủ đề chính trong bộ sưu tập này là mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên hoang dã.

Theo Kathy, các nhiếp ảnh gia sẵn sàng thực hiện những bức ảnh mà chưa ai từng thấy trước đây, để thông qua đó chia sẻ thế giới tự nhiên, cũng như đặt mối quan tâm sâu sắc đến những câu chuyện mà họ đang kể đến.