Loạn giá vàng, can thiệp cách nào?

Giá vàng miếng SJC có thời điểm lên tới 74 triệu đồng/lượng.

Doanh nghiệp giữ chênh lệch giá cao như vậy, thì cũng có lý của họ, vì từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đến nay, NHNN đã độc quyền sản xuất vàng miếng, còn doanh nghiệp cũng không còn được nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, mà phải mua trôi nổi trên thị trường. Hơn nữa sau khi NHNN tổ chức một số phiên đấu thầu vàng miếng để cung ứng ra thị trường, thì sau đó cũng không còn tổ chức phiên nào nữa. Điều này đã làm cho lượng vàng trên thị trường khan hiếm thực sự, trong khi doanh nghiệp cũng không có công cụ phái sinh, buộc họ phải đẩy giá lên cao so với giá vàng quốc tế để phòng ngừa rủi ro.

Thị trường vàng Việt Nam hiện đang là thị trường giao dịch phi tập trung, nên chưa có quy định nào về biên độ giá vàng. Do đó, việc điều chỉnh giá thuộc quyền của mỗi doanh nghiệp, cơ quan quản lý không thể can thiệp, xử lý dù đang có sự loạn nhịp giá vàng trong nước so với giá vàng thế giới.

Một chuyên gia tài chính cho rằng, chênh lệch giá vàng quá lớn không chỉ gây thiệt hại cho người dân, nhà đầu tư…, vì họ phải mua đắt hơn giá vàng quốc tế tới gần 20 triệu đồng/lượng, mà còn có nguy cơ làm trầm trọng tình trạng nhập lậu vàng qua biên giới, qua đường hàng không…, gây “chảy máu” ngoại tệ, ảnh hưởng tới việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.