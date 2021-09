Loạn giá test nhanh Covid-19, cùng 1 bộ 3 mức giá khác nhau

DN tự công bố giá bán, tự chịu trách nhiệm

Trao đổi với báo chí, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) cho biết cần phân biệt giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm. Giá dịch vụ xét nghiệm hiện Bộ Y tế có quy định rõ, còn giá xét nghiệm do DN tự công bố và tự chịu trách nhiệm. Bộ Y tế hiện không đàm phán cũng như không kiểm soát giá thiết bị y tế này do chưa có quy định. Hiện nay, trang thiết bị y tế nói chung, trong đó có các xét nghiệm nhanh Covid-19 không thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá mà giá thông qua đấu thầu mua sắm tại cơ sở y tế. Giá bán trang thiết bị y tế được quyết định, điều tiết bởi cơ chế thị trường.

Để các đơn vị mua sắm được đúng chủng loại, đúng giá trị, tránh hiện tượng thổi giá, đội giá, từ năm 2020, Bộ Y tế đã yêu cầu các DN phải công khai giá các trang thiết bị y tế lên cổng công khai y tế. Giá niêm yết này là giá công ty mong muốn bán ở thị trường Việt Nam, đơn vị tự chịu trách nhiệm về điều này. Khi mua sắm các địa phương có thể tham khảo giá trúng thầu được công khai trên cổng.

Theo cơ quan chức năng của Bộ Y tế, có gần 90 loại test nhanh đang được lưu hành tại nước ta, bao gồm cả sản xuất trong nước và nhập khẩu. Hiện giá các xét nghiệm nhanh dao động 80.000 - 130.000 đồng, đã giảm so với thời điểm cuối tháng 8 do một số DN điều chỉnh giá.

Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) - ông Nguyễn Minh Tuấn trong các văn bản gửi đi đều đề nghị Sở Y tế các địa phương chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát các sản phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 trôi nổi trên thị trường và hiện tượng lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để nâng giá, đội giá, đảm bảo chất lượng và giá cả thị trường.