Theo một nghiên cứu mới công bố hôm 15/12, vaccine COVID-19 hai liều của Moderna kém hiệu quả hơn trước biến thể Omicron, nhưng một mũi tiêm nhắc lại sẽ làm tăng mức kháng thể lên mức có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn Omicron.



Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ David Montefiori, nhà virus học tại Trung tâm Y tế Đại học Duke (Mỹ), đã cùng các đồng nghiệp lấy mẫu máu của 30 người được tiêm hai liều vaccine Moderna. Sau đó, họ kiểm tra hiệu quả của kháng thể trong các mẫu máu này trước một virus giả.

Ảnh chụp một liều vaccine Moderna phòng COVID-19.

Virus giả được tạo ra trong phòng thí nghiệm để bắt chước các đột biến trên biến thể Omicron.



Các nhà khoa học phát hiện ra các kháng thể có hiệu quả ngăn chặn biến thể Omicron thấp hơn khoảng 50 lần.



Tiến sĩ Montefiori nói với NPR: "Các kháng thể mà mọi người tạo ra sau khi tiêm hai liều vaccine Moderna mRNA tiêu chuẩn có hiệu quả chống lại biến thể Omicron thấp hơn 50 lần so với việc chống lại chủng virus gốc".



Tiến sĩ nói thêm: "Những kết quả này cho thấy nếu Omicron trở thành biến thể thống trị, thì liều vaccine tăng cường còn trở nên quan trọng hơn".



Nhóm các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu mẫu máu của 17 người đã được tiêm liều tăng cường của Moderna và nhận thấy việc tiêm bổ sung sẽ giúp ích. Liều tăng cường có hiệu quả trong việc ngăn chặn biến thể Omicron cũng như ngăn chặn biến thể Delta.



Kết quả này tương tự các nghiên cứu khác về những người đã tiêm vaccine Pfizer. Phác đồ tiêm hai liều Pfizer kém hiệu quả hơn đối với Omicron, nhưng liều thứ ba giúp tăng cường kháng thể.



Dựa trên kết quả này, tiến sĩ Montefiori cho biết hiện không cần chế tạo một loại vaccine mới nhắm mục tiêu cụ thể vào biến thể Omicron.



Các nhà khoa học cũng đang thử nghiệm hiệu quả của vaccine Johnson & Johnson và liều tăng cường của vaccine Pfizer với biến thể Omicron, NPR đưa tin. Dự kiến ​​ kết quả sẽ có vào đầu tuần sau.



Biến thể Omicron với số lượng đột biến nhiều chưa từng thấy đã được phát hiện ở ít nhất 36 bang nước Mỹ và 75 quốc gia. Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hiện biến thể này chiếm khoảng 3% số mẫu được phân tích ở Mỹ, gấp bảy lần tuần trước. Ở một số khu vực của Mỹ, chẳng hạn như New York và New Jersey, Omicron chiếm khoảng 13% số ca mắc.



Hồi đầu tuần, các quan chức y tế công cộng dự đoán biến thể Omicron có thể trở thành chủng virus coronavirus chiếm ưu thế ở Mỹ trong vòng vài tuần.