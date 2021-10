Loại vắc xin được kỳ vọng giúp chấm dứt đại dịch Covid-19

Các loại vắc xin Covid-19 hiện nay không kiểm soát được virus xâm nhập mũi của bạn. Nếu có tác dụng như vậy, vắc xin có thể ngăn chặn tất cả sự lây truyền virus khi mọi người nói, hát, cười, thở và hắt hơi.



Nếu thành công, một loại vắc xin mới - dạng phun sương qua mũi - hứa hẹn sẽ làm được những điều trên. Khi đó, cơ thể sẽ có khả năng miễn dịch đặc biệt để ngăn chặn virus SARS-CoV-2.

Vắc xin mũi đang được phát triển để giảm nguy cơ lây lan Covid-19

Marty Moore, Giám đốc điều hành của hãng dược Meissa Vaccines, cho biết: “Một loại vắc xin dùng cho mũi có thể chấm dứt đại dịch và giúp chúng ta kiểm soát virus SARS-CoV-2 bằng cách hạn chế lây nhiễm. Chúng ta sẽ có cuộc sống bình thường như trước đây”.



Hiện tại, đây vẫn là một ý tưởng cần nhiều dữ liệu hơn để đưa vào ứng dụng. Nhưng triển vọng của vắc xin cho mũi khá thú vị đối với nhiều nhà miễn dịch học trên khắp thế giới.



Tiêm vào tay không phải giải pháp tốt nhất



Vắc xin Covid-19 dạng tiêm cung cấp khả năng miễn dịch toàn thân chống lại virus SARS-CoV-2, bảo vệ các cơ quan nội tạng như phổi và tim khỏi nhiễm trùng nặng. Nhưng tiêm vào tay không bảo vệ cho mũi của bạn về lâu dài.



Nếu một người được tiêm chủng tiếp xúc với nguồn bệnh Covid-19, họ vẫn có thể nhiễm bệnh. Lý do là vắc xin dạng tiêm bắp chưa phát triển khả năng miễn dịch niêm mạc chống lại virus.



Tiến sĩ Céline Gounder, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Bellevue ở New York (Mỹ), giải tích: “Khi mới tiêm vắc xin xong, các kháng thể trung hòa ở mức cao nhất sẽ có một chút tác động lan tỏa vào đường hô hấp trên”.



Ông Gounder cho biết, giới chuyên môn phải tìm cách tạo ra phản ứng niêm mạc để bổ sung cho phản ứng miễn dịch của cơ thể. Và vắc xin mũi có thể là câu trả lời.



Meissa là một trong số ít công ty đang theo đuổi vắc xin mũi chống lại Covid-19. Các thử nghiệm đang được tiến hành trên người giai đoạn đầu. Codagenix, một công ty khác của Mỹ, cũng công bố kết quả thử nghiệm đầy hứa hẹn. Các loại vắc xin mũi khác đang được phát triển ở Israel, Nga, Cuba, Ấn Độ và Iran.



Mục tiêu của họ là phát triển vắc xin Covid-19 ngăn chặn sự lây truyền.



Dữ liệu lâm sàng ban đầu của Meissa ghi nhận những người chưa tiêm chủng được nhỏ một vài giọt vắc xin Meissa vào mũi có mức kháng thể niêm mạc trung bình cao hơn một chút so với những người có khả năng miễn dịch sau khi khỏi bệnh.



Điều này ghi nhận vắc xin của Meissa có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường mũi họng, không chỉ riêng Covid-19.



Triển vọng này khiến nhiều nhà miễn dịch học hào hứng. Vắc xin mũi có thể cung cấp cho những người không thích tiêm, tăng cường khả năng miễn dịch của những người đã tiêm vắc xin Covid-19.



Cuộc thử nghiệm đầu tiên trên người của Meissa vẫn đang diễn ra với 70 tình nguyện viên. Để được cấp phép khẩn cấp, vắc xin này cần nhiều tháng để nghiên cứu và có thể thêm vài nghìn người tham gia.



Tác dụng phụ thường gặp sau khi dùng vắc xin mũi của Meissa bao gồm sổ mũi, ho, đau họng và đau đầu.