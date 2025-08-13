Loại thực phẩm dễ chế biến hỗ trợ huyết áp ổn định

Việc bổ sung đủ kali trong chế độ ăn có thể làm giảm huyết áp, nhất là ở những người bị tăng huyết áp do ăn mặn. Một khẩu phần giá đỗ, khoảng 100g, có thể cung cấp một lượng đáng kể kali, hỗ trợ ổn định áp lực máu trong lòng mạch.

Bởi, trước hết, giá đỗ chứa hàm lượng kali cao. Đây là một khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Kali giúp cân bằng lại tác động của natri (muối) trong cơ thể.

Giá đỗ còn chứa isoflavone - một hợp chất chống oxy hóa tự nhiên có nhiều trong đậu tương và các loại đậu nảy mầm. Isoflavone không chỉ có tác dụng chống viêm mà còn giúp cải thiện chức năng nội mô mạch máu, từ đó làm giảm sức cản của thành mạch và hạ huyết áp. Bổ sung isoflavone từ đậu nảy mầm giúp giảm huyết áp tâm thu ở người cao tuổi.

Thêm vào đó, giá đỗ ít calo, giàu chất xơ, giúp kiểm soát cân nặng - yếu tố gián tiếp góp phần ổn định huyết áp. Với những người bị tăng huyết áp hoặc có nguy cơ cao, việc duy trì trọng lượng hợp lý là điều cực kỳ quan trọng.

Giá đỗ là thực phẩm có lợi cho sức khỏe tim mạch và huyết áp. Việc ăn giá đỗ thường xuyên, đúng cách sẽ góp phần hỗ trợ điều hòa huyết áp một cách tự nhiên, an toàn và hiệu quả.