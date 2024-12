Loại tài sản đầu cơ khiến vàng phải 'dè chừng', có 1kg vàng cũng không mua nổi

Người đàn ông quyền lực nhất ngành tài chính thế giới cho rằng loại tài sản đầu cơ này sẽ cạnh tranh với vàng, trong khi ông Donald Trump có động thái hỗ trợ, còn Tổng thống El Salvador khoe tài khoản tăng gấp đôi. Sáng 5/12, lần đầu tiên trong lịch sử, đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin vượt ngưỡng 100.000 USD/BTC, qua đó đưa vốn hóa loại tài sản này lên trên 2.000 tỷ USD. Lúc 11h sáng 5/12, Bitcoin đạt 103.600 USD. Với mức giá này, mỗi đồng tiền Bitcoin có giá hơn 2,6 tỷ đồng. Trong khi đó, 1kg vàng thỏi trên thị trường quốc tế quy đổi chỉ ở mức khoảng 2,24 tỷ đồng, trong bối cảnh giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đi ngang, ở mức 2.650 USD/ounce. Như vậy, mỗi kg vàng thỏi giờ không mua nổi 1 đồng Bitcoin. Tính từ đầu năm tới nay, Bitcoin đã tăng hơn 130%, tổng vốn hóa đạt hơn 2.030 tỷ USD chỉ sau 15 năm ra đời. Con số này cao hơn hầu hết tập đoàn lớn, chỉ xếp sau tổng giá trị vàng trên thế giới, sau ông lớn công nghệ Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon và Alphabet. Bitcoin tăng giá lên mức kỷ lục khiến thị trường tiền số dậy sóng. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng liền khoe thành quả, trong đó có Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, hay Khoa Pug... Đồng Bitcoin lần đầu tiên vượt ngương 100.000 USD/BTC. Nguồn: CMC Tổng thống El Salvador Nayib Bukele sáng 5/12 (giờ Việt Nam) khoe trên mạng X (Twitter) về khối tài sản mà ông dùng tiền quốc gia để đầu tư vào Bitcoin đã vượt 603 triệu USD, cao gấp hơn 2,2 lần so với giá trị đầu tư ban đầu là 269,7 triệu USD. Trước đó, vị tổng thống El Salvador đã dùng tiền bắt đáy Bitcoin khi giá ở mức 29.000 USD/BTC, bất chấp dư luận trong nước. Từ tháng 11/2022, ông Nayib Bukele đã sử dụng chiến thuật trung bình giá, mỗi ngày mua 1 BTC. Giới quan sát dự tính, tài sản số của quốc gia Nam Mỹ này có thể nhiều hơn lượng trong ví mà ông công khai. Theo trang của kho bạc nước này, El Salvador nắm giữ 5.748 BTC. Bình luận về chia sẻ của ông Nayib Bukele, tỷ phú công nghệ Elon Musk nhận xét đúng một từ “ấn tượng”. Tổng thống Nayib Bukele từng nhiều lần lên mạng phản bác những người chỉ trích chiến lược cải tổ kinh tế nhờ Bitcoin của quốc gia. Hồi tháng 9/2021, El Salvador ban hành luật Bitcoin, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận tiền số như một loại tiền tệ giao dịch hợp pháp. Động thái này khiến Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng phải lo lắng. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele sáng 5/12 khoe trên mạng X về khối tài sản mà ông dùng tiền quốc gia để đầu tư vào Bitcoin. Ảnh chụp màn hình Tăng dữ dội, Bitcoin là đối thủ của kim loại quý Hôm 4/12, trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp của tờ New York Times ở New York tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bất ngờ nhận định Bitcoin “giống như vàng”, nhưng “đó là tài sản ảo, là kỹ thuật số". Ông Powell đánh giá Bitcoin không phải đối thủ của đồng USD, nhưng “thực sự là đối thủ cạnh tranh của vàng”. Vị chủ tịch Fed cho hay mọi người sử dụng Bitcoin như một tài sản đầu cơ, không sử dụng nó như một hình thức thanh toán. Giá Bitcoin tăng mạnh và vượt ngưỡng 100.000 USD sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch đề cử ông Paul Atkins làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) thay ông Gary Gensler. Đây là một phần lời hứa của ông Trump trong giai đoạn tranh cử. Paul Atkins là thành viên Token Alliance, một tổ chức vận động ủng hộ tiền số. Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng Atkins cũng công nhận tài sản kỹ thuật số và các đổi mới khác rất quan trọng để giúp nước Mỹ vĩ đại hơn bao giờ hết. Ông Powell cho rằng Bitcoin không phải đối thủ của đồng USD nhưng “thực sự là đối thủ cạnh tranh của vàng”. Ảnh: Kitco Còn ông Gary Gensler là người đứng đầu chiến dịch kìm hãm ngành công nghiệp tiền số. Kể từ khi ông Trump thắng cử, giá Bitcoin tăng thêm gần 50%. Sau bầu cử, có thông tin cho rằng Công ty Trump Media and Technology Group (doanh nghiệp điều hành mạng xã hội Truth Social) của tổng thống đắc cử Donald Trump đang đàm phán để mua lại doanh nghiệp giao dịch tiền số Bakkt. Ông Donald cũng đề cử tỷ phú "mê tiền số" Howard Lutnick làm Bộ trưởng Thương mại. Ông Trump từng hoài nghi tiền số, nhưng sau đó “quay xe” và tin vào loại tài sản này. Hồi cuối tháng 6, tiền số Bitcoin cũng có một đợt tăng mạnh, vọt lên ngưỡng 70.000 USD sau bài phát biểu của ông Trump gây chấn động tại hội thảo Bitcoin 2024. Khi đó, ông Trump khẳng định sẽ biến Mỹ trở thành "tâm điểm tiền số" trên thế giới, là "cường quốc Bitcoin" và đưa Bitcoin làm tài sản dự trữ chiến lược quốc gia. Bitcoin tăng bùng nổ từ cuối năm 2023, trong bối cảnh Bitcoin được cơ quan quản lý Mỹ chính thức cho phép lập quỹ đầu tư ETF vào tiền số. Theo đó, dòng tiền lớn hợp pháp chảy vào kênh này. Tiền mã hóa (cryptocurrency) hay "tiền ảo" chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư.