Loại rau từng ít người ăn nay 'lên đời' thành đặc sản, được săn đón khắp 3 miền

Tương tự như các loại rau mọc dại quen thuộc có từ Nam ra Bắc như càng cua, bầu đất…, rau lỗ bình hiện được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Loại rau này được xem như đặc sản “trời ban” nhờ hương vị tươi ngon, có thể chế biến loạt món ăn khác nhau.

Rau lỗ bình được tìm thấy ở những vùng núi cao, trong rừng sâu hay ven các con suối từ Nam ra Bắc, phổ biến hơn cả là ở khu vực Tây Bắc (các tỉnh như Tuyên Quang, Lào Cai) và Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai).

Ngoài thu hái từ tự nhiên, vài năm gần đây, rau lỗ bình còn được nhân giống và trồng rộng rãi ở nhiều nơi. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương có nhiều hộ dân trồng loại rau này với quy mô lớn, theo mô hình nhà kính.

Rau lỗ bình là cây thân thảo, mọc tự nhiên hoặc được trồng ở nhiều tỉnh, thành nhất là ở Lâm Đồng. Thân và ngọn, lá non được sử dụng làm thức ăn. Ảnh: Minh Nguyễn Huy

Anh Nguyễn Cường - chủ một vườn rau lỗ bình ở xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũ) cho biết, trước đây, rau lỗ bình mọc dại rất nhiều nhưng không ai hái bán, thậm chí còn phải nhổ bớt để không làm ảnh hưởng đến hoa màu.

Nhưng vài năm trở lại đây, loại rau này được thực khách biết đến nhiều hơn nên người địa phương thường tìm hái hoặc trồng rồi đem bán, tăng cường sử dụng như một loại rau xanh, sạch, lành.