Loại rau "bổ như thuốc" của người Việt mà người Nhật lại rất thích: Tận dụng sẽ trị được đau lưng, giúp điều hòa kinh nguyệt lại bảo vệ tử cung

Ở Việt Nam, có một loại rau được mệnh danh "bổ như thuốc" đó là rau ngải cứu. Ngải cứu có thể đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe, được Đông y sử dụng như một thảo dược chữa bệnh.

Rất nổi tiếng ở Việt Nam, rau ngải cứu ở Nhật Bản cũng rất phổ biến, dễ dàng tìm thấy trên khắp Nhật Bản. Thậm chí, nhiều người Việt đang sinh sống tại Nhật còn chia sẻ rằng ở đây rau ngải cứu mọc đầy vườn, đầy đường, chỉ cần để ý chút là có nắm ngải cứu ngon lành về nấu ăn, chiên trứng.

Người Nhật cũng rất thích rau ngải cứu. Vào đầu mùa xuân người dân nước này có truyền thống dùng lá ngải cứu non luộc chín rồi giã chung với bột nếp để làm bánh dày Mochi. Đây là một trong những món ăn không thể thiếu trong gia đình người Nhật Bản.



Nhiều người nghĩ ngải cứu là loại rau mọc dại cộng thêm có vị hơi đắng nên thường không coi trọng. Tuy nhiên nếu tận dụng đúng cách thì ngải cứu bổ dưỡng không kém thuốc. Theo lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông Y Việt Nam): Rau ngải cứu còn được gọi là ngải diệp. Trong Đông y, ngải cứu có vị đắng, tính ấm, mùi thơm, đi vào kinh tỳ, can, thận.



Bên cạnh việc làm rau ăn, ngải cứu có thể được sử dụng để điều trị cảm cúm, ho do lạnh, trị mụn trứng cá, tăng cường sức khỏe cho cơ thể, giúp an thai. Đặc biệt, ngải cứu là loại rau rất tốt để thúc đẩy tuần hoàn máu, điều hoà kinh nguỵệt cho chị em phụ nữ.



Phụ nữ ăn rau ngải cứu sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời nào?



1. Trị được đau đầu



Cách làm: Lấy 150g lá ngải cứu tươi non đi rửa sạch và thái nhỏ. Sau đó cho 2 quả trứng gà vào đánh tan, trộn với lá ngải cứu vừa thái, nêm thêm gia vị rồi đem rán. Ăn khi còn nóng. Dùng liên tục trong 7-10 ngày sẽ có công hiệu giúp lưu thông máu lên não. Bài thuốc này dễ làm và có hiệu quả tốt để trị chứng đau đầu.