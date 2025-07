Loài rắn cực kỳ hung dữ, nhưng có ích cho nhà nông

Rắn hổ ngựa thường giữ nguyên tư thế ngóc cao đầu, há to miệng để đe dọa kẻ thù và di chuyển, khiến nhiều người nhầm lẫn rằng đây là một loài thuộc họ rắn hổ (có nọc độc). Tuy nhiên, trên thực tế loài rắn này hoàn toàn không có độc.

Khi bị rắn hổ ngựa cắn có thể gây chảy máu. Nếu bị cắn, mọi người nên sát trùng kỹ để tránh bị nhiễm trùng. Nạn nhân có thể tự xử lý ở nhà mà không cần đến cơ sở y tế.

Do được phân bố rộng, rắn hổ ngựa thường xuyên chạm mặt con người. Vì bản tính hung hăng, rắn hổ ngựa thường tìm cách đe dọa con người trước khi bỏ chạy, do vậy, loài rắn này hay bị giết chết nếu không may chạm mặt con người.