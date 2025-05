Loại quả quen thuộc có công dụng làm sạch đường ruột, giúp đẹp da

Chuối quá chín sẽ có hàm lượng đường tự do cao hơn và ít chất xơ hơn, không tối ưu cho đường ruột.

Thời điểm ăn phù hợp nhất là vào buổi sáng hoặc giữa buổi chiều, khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Có thể ăn chuối kèm sữa chua không đường hoặc yến mạch để tăng hiệu quả bổ sung lợi khuẩn và chất xơ cho ruột.

Người có tiền sử tiểu đường nên giới hạn lượng chuối chín và ăn cùng chất đạm (như hạt chia, bơ hạnh nhân) để làm chậm quá trình hấp thu đường.

Một nghiên cứu năm 2023 tại Trường Đại học Y Osaka (Nhật Bản) tiến hành trên 120 người bị rối loạn tiêu hóa chức năng cho thấy: sau 4 tuần ăn 2 quả chuối/ngày, nhóm thử nghiệm có giảm rõ rệt tình trạng táo bón, mụn trứng cá và da khô so với nhóm đối chứng.Nghiên cứu còn chỉ ra rằng, nhóm ăn chuối có cải thiện nồng độ glutathione – chất chống ôxy hóa nội sinh quan trọng cho làn da – cao hơn 18% so với trước khi bắt đầu can thiệp.