Loại quả 100% hàng Trung Quốc gây sốt, giá cao chót vót vẫn đắt hàng

Có mối buôn mỗi ngày đổ sỉ hàng tấn đào tuyết (ảnh: TH)

“Đào tuyết này đang gây sốt trên thị trường. Khách đặt mua ăn rất nhiều nên mỗi ngày tôi bán hết trên dưới 2 tạ. Riêng hôm nay, lượng đào bán ra tăng gấp rưỡi vì cận mùng 1, mọi người đặt mua về thắp hương”, anh Tuấn tiết lộ.

Chị Văn Thị Lương,chủ một đầu mối bỏ sỉ đào tuyết ở Lào Cai, thừa nhận, loại quả này siêu hot, khách sỉ ở Hà Nội nhập đào với lượng khủng. Còn khách các tỉnh khác ở khu vực miền Bắc “ăn hàng” khá hạn chế vì đào tuyết so với mặt bằng trái cây khác có giá đắt đỏ hơn nhiều.

Theo chị, Trung Quốc trồng hàng chục loại đào khác nhau. Mùa thu hoạch đào thường bắt đầu khi vào hè. Thời điểm này đào tuyết đang chính vụ nên quả đào to, vỏ màu đỏ đẹp mắt, quả to già đanh, ăn giòn ngọt. Giá đào tuyết cũng có xu hướng hạ nhiệt so với đầu mùa. Do đó, lượng đào tiêu thụ cũng tăng mạnh.

Các mối sỉ nhỏ thì mỗi lần đặt chỉ khoảng trên dưới 1 tạ, còn chuỗi cửa hàng thì thường nhập vài tạ cho đến cả tấn hàng mỗi lần. Đây cũng là lý do mà một ngày, chị Lương đổ sỉ tới 7-8 tấn đào tuyết, thậm chí cả 10 tấn.

Như Băng