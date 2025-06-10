Loại nho mới của Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, giá đắt gấp 10 hàng ‘quý tộc’

Cùng với nho sữa xanh, những ngày này, nho sữa đỏ trái tim của Trung Quốc la liệt chợ Việt. Loại nho mới được dân buôn quảng cáo có nguồn gốc từ Nhật Bản, sau đó giống được du nhập về Trung Quốc trồng với diện tích lớn.

Loại nho Trung Quốc mới ngay lập tức gây sốt tại chợ Việt, với quả hình trái tim màu đỏ tía, đường kính từ 2-3 cm. Đặc biệt, mỗi chùm nho nặng từ 1,8-2,5kg, thậm chí có chùm đạt gần 3kg.

Thế nhưng, để thưởng thức những quả nho giòn, ngọt thoảng mùi sữa và không có hạt, người tiêu dùng Việt phải chi 260.000 đồng cho mỗi 1 kg. Tức một chùm nho trọng lượng 1,8-3kg có giá dao động từ 468.000-780.000 đồng.

“Mức giá này đắt gấp khoảng 10-12 lần giá nho sữa xanh hàng ‘quý tộc’ đóng sọt nhựa mà tôi đang bán”, chị Nguyễn Thanh Vân - đầu mối bán trái cây ở Trương Định (Hà Nội) so sánh. Chị nhấn mạnh thêm, nho sữa đỏ Trung Quốc còn đắt hơn cả các loại nho Mỹ có bán tại thị trường Việt.