Loại hoa khô cực phẩm của Việt Nam thành hàng hiếm, thu về hơn 1.000 tỷ đồng

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 8 vừa qua, Việt Nam xuất khẩu được 972 tấn hoa hồi, kim ngạch đạt 4,5 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 61,5%, còn giá trị tăng 79,8%.

Lũy kế đến hết tháng 8/2025, các doanh nghiệp thu về khoảng 40,2 triệu USD (tương đương 1.042 tỷ đồng) nhờ xuất khẩu 10.248 tấn hoa hồi. Dù lượng hoa hồi xuất khẩu tăng 12,4%, nhưng kim ngạch lại giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

VPSA cũng cho biết, Ấn Độ vẫn là khách hàng truyền thống lớn nhất của hoa hồi Việt Nam. Ngoài ra, loại hoa khô cực phẩm này còn được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Trung Quốc, Trung Đông...