Loại hạt chỉ cần hãm nước sôi là uống, hồi xuân từ trong ra ngoài

Đó chính là hạt lanh!

Các chuyên gia dinh dưỡng của Eat This, Not That! (Mỹ) bình chọn, hạt lanh là thực phẩm xứng đáng bổ sung vào năm 2022. Nguyên nhân bởi loại hạt này chứa đầy Omega-3, một chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta không thể tạo ra. Chúng giúp giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe của não và tim siêu tốt.

Theo Myhealthylifeadvice, đồ uống với thành phần chính là hạt lanh đem lại rất nhiều lợi ích sức khỏe, không chỉ là hiệu quả giảm cân mà còn giúp làn da sáng mịn, giảm nguy cơ viêm nhiễm trong cơ thể.

Nếu biết được những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của hạt lanh, bạn sẽ không phải ngạc nhiên với hiệu quả từ công thức đồ uống này mang lại. Hạt lanh chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng lành mạnh, bao gồm các vitamin, khoáng chất, axit béo và chất xơ, có vai trò cải thiện chức năng tiêu hóa.

Ngoài ra, hạt lanh kích thích loại bỏ các độc tố, chất thải tích tụ trong cơ thể. Do hàm lượng chất xơ cao, hạt lanh làm giảm lượng đường trong máu và giúp bạn no lâu hơn. Nó cũng rất giàu lecithin, giúp làm sạch ruột và tăng tốc quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể.

Thêm nữa, hạt lanh giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể lý tưởng, do đó sử dụng loại hạt này thường xuyên, bạn sẽ không phải lo việc tăng cân. Chè hạt lanh cũng rất có lợi cho những người bị viêm loét dạ dày, viêm thận, viêm bàng quang và bệnh trĩ.

Làm trà hạt lanh như thế nào để có đồ uống chống viêm?

Công thức: