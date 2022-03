Loại gia vị quen thuộc là 'thần dược chuyện ấy' của cánh mày râu

Cây đinh hương có cả đặc tính chống oxy hóa và chống viêm có thể giúp ngăn ngừa viêm mãn tính và tổn thương tế bào não do các gốc tự do và do đó, ngăn ngừa sự hình thành beta-amyloid là tác nhân chính gây ra các bệnh thoái hóa.

4. Tốt cho sức khỏe răng miệng

Đinh hương có đặc tính chống và tốt cho sức khỏe răng miệng về nhiều mặt. Cây đinh hương không chỉ giúp ức chế vi khuẩn đường miệng mà còn có thể ngăn ngừa nhiễm trùng, viêm và đau nướu. Nó cũng rất tốt cho bệnh hôi miệng và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh răng miệng như viêm nha chu.

5. Ngăn ngừa nguy cơ tăng huyết áp

Theo các nghiên cứu, tỷ lệ tăng huyết áp ở nam giới cao hơn so với nữ giới. Đinh hương có các hoạt động bảo vệ tim mạch; nó có thể giúp giảm mức cholesterol, cải thiện máu đi khắp cơ thể, duy trì sức khỏe tốt của cơ tim, cùng với việc tăng cường khả năng miễn dịch.