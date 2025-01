Loại cây được ví như mèo thần Tài mang đến may mắn, tài lộc

Loài cây này có vẻ ngoài xinh xắn, hương thơm dịu nhẹ và ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, được ví như mèo thần Tài mang đến may mắn, tài lộc cho người trồng. Trong văn hóa Á Đông, mèo thần tài (Maneki-neko) là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Hình ảnh chú mèo vẫy tay đã trở nên quen thuộc và được nhiều người yêu thích. Không chỉ vật phẩm phong thủy, một số loài cây cũng mang ý nghĩa tương tự. Cây nhất mạt hương, còn gọi là sen thơm, sen đá lá thơm, là một trong số đó. Vì sao cây nhất mạt hương được ví với mèo thần Tài? Cây nhất mạt hương có vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại mang trong mình nhiều ý nghĩa phong thủy tuyệt vời. Thoạt nhìn, cây có nét tương đồng với húng bạc hà nhưng lá dày hơn và phủ một lớp lông mỏng. Hoa của nó mọc thành chùm màu tím. Tuy nhiên khi trồng trong nhà, cây ít khi ra hoa. Điểm đặc biệt của nhất mạt hương chính là hương thơm dịu nhẹ, tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu cho không gian sống.

Loại cây được ví như mèo thần Tài - cây nhất mộc hương. (Ảnh: Cafeland) Loại cây này được ví như mèo thần Tài nhờ ý nghĩa phong thủy của nó. Giới phong thủy cho rằng cây nhất mạt hương có khả năng thu hút tài lộc, đem lại may mắn và thịnh vượng. Chính vì vậy, nó thường được chọn làm quà tặng trong các dịp tân gia, khai trương thay lời chúc tốt lành cho gia chủ. Theo quan niệm phong thủy, cây nhất mạt hương đặc biệt phù hợp với người tuổi Hợi và mệnh Mộc. Người ta tin rằng, khi người tuổi Hợi hoặc mệnh Mộc trồng cây này, năng lượng tích cực của cây sẽ được phát huy tối đa, mang lại nhiều may mắn và tài lộc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người khác không thể trồng nhất mạt hương. Bất kỳ ai yêu thích loài cây này và muốn tận hưởng hương thơm dịu nhẹ cùng những lợi ích mà nó mang lại đều có thể trồng. Tính ứng dụng cao của cây nhất mạt hương cũng là một điểm cộng. Với kích thước nhỏ gọn, cây có thể dễ dàng được đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà, từ bàn làm việc, bàn học đến bàn ăn mà không chiếm quá nhiều diện tích. Điều này đặc biệt phù hợp với những không gian sống hạn chế, giúp mang lại mảng xanh tươi mát mà không gây cảm giác chật chội. Những lợi ích của cây nhất mạt hương Ngoài ý nghĩa phong thủy, nhất mạt hương còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Hương thơm dịu nhẹ của cây giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng mệt mỏi. Hơn nữa, cây còn có khả năng thanh lọc không khí, diệt khuẩn, tạo không gian sống trong lành, thoáng đãng, như một "máy lọc không khí mini". Đặc biệt, nhất mạt hương còn có khả năng xua đuổi muỗi và côn trùng, giúp bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Việc chăm sóc cây nhất mạt hương cũng khá đơn giản, có thể nhân giống bằng cách giâm cành. Chỉ cần cắm cành vào đất ẩm, sau khoảng một tuần, cành sẽ bén rễ. Để tăng tỷ lệ thành công, bạn có thể nhúng cành vào dung dịch kích rễ trước khi trồng. Mặc dù nhất mạt hương có sức sống mạnh mẽ nhưng để cây phát triển tốt, bạn cần lưu ý một số yếu tố sau: - Ánh sáng: Nhất mạt hương ưa bóng râm, nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ, tránh ánh nắng trực tiếp. - Tưới nước: Cây chịu hạn tốt, không cần tưới quá nhiều nước. Chỉ nên tưới khi đất đã khô, khoảng 1-2 lần/tuần. - Đất trồng: Nên sử dụng đất xốp, thoát nước tốt, thay đất cho cây mỗi năm một lần để đảm bảo dinh dưỡng. - Cắt tỉa: Việc cắt tỉa thường xuyên giúp cây giữ được dáng đẹp và kích thích cây phát triển tốt hơn. Tóm lại, việc trồng và chăm sóc cây nhất mạt hương không quá khó khăn, phù hợp với cả những người mới bắt đầu làm quen với việc trồng cây. Theo VTCnews