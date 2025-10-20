Loài cá quý hiếm nhất hành tinh 'mắc kẹt' trong Thung lũng Chết

20/10/2025 17:30

Cá hố quỷ là loài cá không thể tìm thấy ở đâu khác trong hoang dã ngoại trừ hố quỷ (Devils Hole) - một khe hẹp tại đáy sa mạc thuộc Thung lũng chết. Chúng đã phát triển trong môi trường khắc nghiệt mà hầu hết loài cá khác khó tồn tại.