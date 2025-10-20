Loài cá quý hiếm nhất hành tinh 'mắc kẹt' trong Thung lũng Chết
20/10/2025 17:30
Cá hố quỷ là loài cá không thể tìm thấy ở đâu khác trong hoang dã ngoại trừ hố quỷ (Devils Hole) - một khe hẹp tại đáy sa mạc thuộc Thung lũng chết. Chúng đã phát triển trong môi trường khắc nghiệt mà hầu hết loài cá khác khó tồn tại.
Theo Park Vibes, PBS Terra
