Loa phát thanh truyền tin gây hoang mang, lãnh đạo Hà Nội Metro xin lỗi khách

Nguyên nhân của sự cố được xác định là do một số cán bộ, nhân viên chưa quán triệt đầy đủ chỉ đạo trong quá trình nghiên cứu chính sách nên đã thông báo sai, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách.

"Hà Nội Metro xin chân thành xin lỗi quý khách, đặc biệt là những hành khách mang xe đạp gấp sử dụng pin Lithium, vì sự bất tiện khi đi tàu vào buổi sáng nay", đại diện Hà Nội Metro nói.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo công ty đã yêu cầu các ga tiếp tục phục vụ hành khách mang xe đạp gấp (bao gồm cả loại có gắn pin Lithium) cho đến khi có quy định chính thức.

Dù vậy, phía Hà Nội Metro cũng cho biết, qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, hầu hết các hệ thống đường sắt đô thị trên thế giới đều cấm hoặc có quy định rất khắt khe với xe đạp có pin Lithium. Do đó, đơn vị khuyến khích hành khách hạn chế sử dụng loại xe này, đặc biệt trong giờ cao điểm, để giảm thiểu rủi ro cháy nổ.