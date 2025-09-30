Lộ thời điểm ra mắt iPhone Fold của Apple

Chủ tịch Samsung Display mới đây đã hé lộ thông tin quan trọng: công ty đang chuẩn bị sản xuất màn hình OLED gập dành cho một khách hàng tại Bắc Mỹ.

Dù không nêu đích danh, giới công nghệ gần như đồng thuận rằng khách hàng này chính là Apple – “ông lớn” đang được kỳ vọng sẽ tung ra iPhone Fold vào năm 2026.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: Appleinsider

Lịch trình sản xuất hé lộ bí mật

Phát biểu trước báo giới, ông Lee Cheong, Chủ tịch Samsung Display, cho biết doanh nghiệp đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị để bước vào sản xuất màn hình OLED cho smartphone gập. Đặc biệt, ông khẳng định các tấm nền này sẽ được cung ứng cho một “khách hàng tại Bắc Mỹ”.

