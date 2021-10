'Lỡ tay khi dạy học', bố ruột đánh bầm tím mặt con gái 6 tuổi

Tuy nhiên, theo lời chị Nhi, thời gian gần đây, chị nhận được thông tin từ hàng xóm là bé Y. thường xuyên bị anh Hùng và mẹ kế đánh nhưng không ai dám can ngăn.

Ngay sau đó, công an đã triệu tập anh Hùng lên trụ sở làm việc. Tại đây, anh Hùng giải thích trong tường trình là mình chỉ "lỡ tay đánh con" khi dạy bé học online.

Thương con, lo anh Hùng tiếp tục đánh đập cháu Y. nên ngày 30/9, chị Nhi đã đến trụ sở Công an xã Phú An trình báo sự việc, nhờ chính quyền vào cuộc.

Chính vì vậy, chị Nhi đã quyết định làm đơn gửi Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát; UBND thị xã Bến Cát; Công an tỉnh Bình Dương nhờ can thiệp và đòi lại quyền nuôi con.

Được biết, trước đó, sau khi ly hôn, vì điều kiện kinh tế khá giả hơn nên anh Hùng được giao quyền nuôi con.

Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Phú An cho biết, công an xã đã mời anh Hùng lên làm việc và làm tờ trình, viết cam kết không được đánh bé nhưng sau đó, mẹ bé đã gửi đơn tớiUBND thị xã tố cáo hành vi bạo hành của ông Hùng nên ban lãnh đạo đã yêu cầu công an mời các bên lên làm việc.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

