Lo sợ bị ngập nước, người dân Đà Nẵng đưa ô tô tìm nơi lánh nạn

22/10/2025 07:48

Trước cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12, nhiều người dân Đà Nẵng đã chủ động đưa ô tô đến những vị trí cao ráo để tránh ngập nước, cây đổ, hạn chế thiệt hại trong đêm.

dscf5423-8202.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các phường Sơn Trà, Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), từ chiều tối ngày 21/10, nhiều người dân đã di chuyển ô tô lên các công viên, bãi trống, vị trí cao để phòng tránh ngập nước cho phương tiện.
dscf5422-6660.jpg
Tại tuyến đường Trần Thánh Tông, nơi thường xảy ra ngập cục bộ khi có mưa lớn, nhiều ô tô đã được đậu trên vỉa hè cao để tránh ngập nước.
dscf5408-4558.jpg
Tại ngã ba Phạm Huy Thông – Trần Thánh Tông (phường Sơn Trà), nhiều phương tiện đã được đậu trên vỉa hè. Anh Hùng, một người dân phường Sơn Trà, chia sẻ: “Trận mưa lịch sử năm 2022 khiến nhiều ô tô đỗ dưới đường bị ngập nước, hư hỏng nặng. Nghe dự báo Đà Nẵng có mưa lớn, tôi chủ động đưa xe đến chỗ cao ráo để phòng tránh ngập nước.”
dscf5409-8530.jpg
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, nhiễu động gió đông và hiệu ứng địa hình, từ chiều 22 đến ngày 27/10, tại thành phố Đà Nẵng có khả năng cao xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày. Cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 400–700 mm, có nơi trên 900 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, đô thị.
4a4775692fb1a2effba0-5954.jpg
Một công viên ở phường Cẩm Lệ được người dân dùng để nơi để xe để tránh ngập nước, cây ngã đổ.
a59f59bc03648e3ad775-1781.jpg
Tháng 10/2022, Đà Nẵng từng hứng chịu trận mưa lịch sử khi lượng mưa từ 19h ngày 13/10 đến 7h sáng 15/10 đạt 550–600 mm, khiến hàng loạt ô tô bị ngập nước, hư hỏng nặng. Sau “bài học” từ trận ngập lịch sử này, người dân Đà Nẵng đã chủ động hơn trong việc phòng tránh thiệt hại.
dscf5432.jpg
Các tuyến đường vốn đông đúc xe cộ về đêm nay vắng vẻ hẳn.
dscf5431.jpg
Trong khi đó, tại một số block chung cư có tầng hầm để xe máy ở phường Sơn Trà, ban quản trị và tổ dân phố đã thông báo, đề nghị người dân di dời phương tiện ra khỏi hầm khi có mưa lớn để tránh ngập nước.
283d17c4481cc5429c0d.jpg
Những tuyến đường cao, không có cây xanh là vị trí lý tưởng để người dân đậu xe, tránh nguy cơ cây ngã đổ khi có mưa gió lớn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể chủ động ứng phó với thiên tai trong 10 ngày tới và diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm 2025.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, chủ động triển khai phương án sơ tán nhân dân, đặc biệt tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất. Việc sơ tán phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 22/10. Đồng thời, các địa phương cần đảm bảo đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, trang thiết bị cần thiết tại các điểm sơ tán, không để người dân thiếu đói, rét mưa.

Chủ tịch UBND TP cũng giao các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, xã, phường ven biển tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn hoạt động trên biển; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại khu vực neo đậu.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cũng đã thông báo đến các xã, phường, đặc khu chủ động cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học khi thời tiết diễn biến nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 12.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/canh-bao-mua-lon-nguoi-dan-da-nang-dua-xe-yeu-tim-noi-lanh-nan-post1789271.tpo
