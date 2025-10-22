Lo sợ bị ngập nước, người dân Đà Nẵng đưa ô tô tìm nơi lánh nạn

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, chủ động triển khai phương án sơ tán nhân dân, đặc biệt tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất. Việc sơ tán phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 22/10. Đồng thời, các địa phương cần đảm bảo đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, trang thiết bị cần thiết tại các điểm sơ tán, không để người dân thiếu đói, rét mưa.

Chủ tịch UBND TP cũng giao các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, xã, phường ven biển tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn hoạt động trên biển; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại khu vực neo đậu.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cũng đã thông báo đến các xã, phường, đặc khu chủ động cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học khi thời tiết diễn biến nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 12.