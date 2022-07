Lộ nguyên nhân nam sinh bị đánh tử vong khi đang dạy thiếu nhi sinh hoạt hè

Ngày 12/7, tại kỳ họp HĐND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Quang Bình đã thông tin về vụ việc một nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong ở nhà văn hoá.

Được biết, 4 đối tượng liên quan đến vụ án đã được đưa về trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, 4 đối tượng này đều khai nhận lý do đánh tử vong nam sinh lớp 10 là do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương. Cả nạn nhân và các đối tượng gây án đều là học sinh.