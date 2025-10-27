Lộ nguyên nhân bảo vệ metro Bến Thành - Suối Tiên bị khách hành hung

Ngày 27/10, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (đơn vị vận hành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, TPHCM) xác nhận có thông tin về việc hành khách hành hung nhân viên bảo vệ trên tàu metro.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h06 ngày 26/10, trên tàu số 1604, đoạn qua ga Thủ Đức. Nạn nhân là anh T.H.N.M, nhân viên bảo vệ thuộc Công ty Bảo vệ Thái Long.