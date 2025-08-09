'Lò luyện thép' của Chiến sĩ quả cảm khiến Binz, Phan Mạnh Quỳnh khổ sở

Tập 7 Chiến sĩ quả cảm mở đầu bằng sự chia tay đầy tiếc nuối của Liên Bỉnh Phát vì chấn thương. Sự vắng mặt của anh khiến bầu không khí trở nên trĩu nặng. Ngay sau đó, khán giả lại bất ngờ trước thông báo tạm ngưng tham gia một thời gian của Quốc Thiên.

Trong khi nhiều khán giả chưa hết hụt hẫng, chương trình lập tức bùng nổ khi rapper Binz và Hưng Nguyễn gia nhập đội hình. Sự xuất hiện của họ mang đến nguồn năng lượng mới, nhưng cũng khiến chính các nghệ sĩ lo lắng khi phải đối diện loạt thử thách khắc nghiệt trong “Lò luyện thép”.

Dàn nghệ sĩ bước vào thử thách "Lò luyện thép" trong tập 7 Chiến sĩ quả cảm

Vừa khoác lên mình bộ đồng phục Cảnh sát cơ động, 12 nghệ sĩ tham gia đã bị tịch thu điện thoại, bịt mắt và đưa tới một địa điểm bí ẩn. Tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi, họ ngỡ ngàng khi nhận lệnh phải di chuyển ngay đến Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Chưa kịp trấn tĩnh, cả nhóm rúng động khi chỉ huy bất ngờ ra hiệu kích nổ. Tiếng bom vang dội, khói lửa mịt mù khiến Lê Dương Bảo Lâm hoảng hốt ngồi thụp xuống: “Lần đầu tới mà bom nổ nhanh quá, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý”. Ngay sau đó, một tiểu đội Cảnh sát cơ động đồng loạt xuất hiện, bao vây toàn bộ khu vực, khiến Binz choáng váng: “Tôi thấy cánh đồng trống trơn, vậy mà tự nhiên cả tiểu đội hơn 20 người bước ra. Tôi nghĩ họ xuất hiện từ không khí luôn”.

Phan Mạnh Quỳnh than trời vì những thử thách trong tập 7

Ngô Kiến Huy bật cười vì cú chuyển cảnh quá nhanh: “Mới ngày nào còn nhập vai cứu hộ, hôm nay thành… tội phạm trong vài giây”. Sự sững sờ, hoảng loạn và choáng ngợp trong những phút đầu tiên đã phần nào khắc họa cái tên “Lò luyện thép” – nơi ý chí con người được thử thách đến tận cùng.

Tại đơn vị, 12 “chiến sĩ” được phổ biến chương trình huấn luyện gồm 16 chuyên đề khắc nghiệt, từ thể lực đến vũ trang. Dưới cơn mưa xối xả, họ phải vượt qua 4 chướng ngại: giá treo gỗ văng, vác gỗ băng qua đầm lầy, chui hàng rào thép gai và leo đồi kéo lốp xe nặng.

Tiếng thở gấp vang lên trong mưa lạnh, bùn lầy. Phan Mạnh Quỳnh kiệt sức thốt lên: “Trò chơi gameshow gì mà mệt vậy. Đây đúng là thực tế, quá mệt”. Tiến Luật tự nhủ: “Tôi mệt nhưng phải cố. Đây là trải nghiệm cả đời không có lần thứ hai”.

Lê Dương Bảo Lâm

Binz cũng không giấu nổi sự kiệt quệ: “Nhiệm vụ khó nhằn đến mức tôi nghĩ nó chạm đến giới hạn thể chất. Nhưng ý chí thì vẫn chưa khuất phục”. Ngô Kiến Huy vượt thử thách với đôi chân chấn thương: “Hầu như mọi lực dồn vào chân phải, nhưng tôi buộc phải đi tiếp”.

Song Luân choáng váng khi bom nổ ngay trong lúc tập: “Khủng khiếp! Tôi không nghĩ chương trình lại chơi thật đến vậy”. Lê Dương Bảo Lâm vẫn chưa hết run: “Thử thách thật đến mức tôi tưởng mình có thể chết. Bom nổ bùm bùm ngay bên tai”.

Trong khi đó, Hưng Nguyễn lại càng quyết tâm: “Dã man thật! Tiếng súng càng to càng khiến tôi hăng hơn”.

Đạn rơi, bom nổ, khúc gỗ nặng trĩu, bùn lầy ngập chân – tất cả như muốn bào mòn từng hơi thở, từng nhịp tim. Nhưng không ai cho phép mình dừng lại. Giữa khói lửa và áp lực, họ nghiến chặt răng, tiếp tục tiến lên.

Binz

“Lò luyện thép” không chỉ rèn thể lực, mà còn là phép thử ý chí. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi vết trầy xước là minh chứng cho sự trưởng thành. Trong khoảnh khắc tưởng chừng kiệt quệ, họ tìm thấy sức mạnh ẩn sâu: niềm tin, tinh thần đồng đội và lý tưởng phụng sự.

Tập 7 Chiến sĩ quả cảm đã cho thấy: “Lò luyện thép” không đơn thuần là huấn luyện, mà là nơi lửa thử vàng, để chứng minh người chiến sĩ quả cảm là những người dám đứng vững trước khói lửa, bước ra kiêu hãnh, cứng rắn như thép đã qua tôi luyện.