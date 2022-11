Lỡ làm con gái bác giúp việc có bầu, tôi xin cưới thì bác phản đối, lý do khiến tôi ngậm ngùi không nói được gì

Mê My tôi tìm cách tiếp cận, tán tỉnh em. Rồi chúng tôi cũng yêu, yêu bí mật vì mẹ em cấm yêu khi vẫn còn đang học. Tình yêu tuổi trẻ không thể trách những phút bốc đồng đi quá giới hạn, và hai đứa tôi cũng vậy. Nhưng tôi còn làm My có bầu, em rất sợ chuyện này, sợ mẹ giận. Dám làm dám chịu, tôi quyết định đưa My về nhà ra mắt và hỏi cưới.

Lời bác nói không sai, tôi không thể chối cãi lời nào. Chấp nhận không được cưới My, tôi xin bác vẫn cho tôi cơ quan chăm sóc mẹ con My, thật may bác đồng ý. Tôi quan tâm, lo lắng My từng tý, sốt sắng khi em mệt, hay mỗi lần đưa cô ấy đi siêu âm, tôi đều lo và thương em rất nhiều. Giá như tôi có thể cho em danh phận thì tốt.

Cho đến ngày My bầu được 3 tháng, bác gọi tôi vào nói chuyện và cho cưới. Bác lo ngại về gia đình tôi nhưng thấy cách tôi chăm sóc, yêu thương My nên bác cho tôi cơ hội. Vả lại thực lòng bác không muốn con mình làm mẹ đơn thân, bị điều tiếng. Bác không ngăn cản chúng tôi nữa, nhưng tôi phải hứa cho mẹ con My hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ làm được điều đó, bởi với tôi My và mẹ My đã là một gia đình.

Theo Vietnamnet