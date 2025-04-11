Lo khó GPMB vì giá đất nông nghiệp dự kiến cao nhất 290.000 đồng/m2

Theo dự thảo bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026, Sở NN&MT Hà Nội đề xuấtgiá đất được chia thành 17 khu vực sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thay vì tính theo các quận, huyện như trước đây.

Đối với giá đất nông nghiệp, Sở NN&MT đề xuất tại các phường ở khu trung tâm và lân cận Vành đai 3 (khu vực từ 1 đến 6) giữ nguyên hiện hành là 290.000 đồng/m2.

Các xã còn lại có mức từ 192.000 đồng đến 270.000 đồng/m2, riêng đất rừng từ 43.000 đồng đến 86.000 đồng/m2.

Nhiều ý kiến cho rằng, giá đất nông nghiệp như đề xuất là chưa hợp lý, ảnh hưởng đến người bị thu hồi đất.

Ông Nguyễn Văn Tình (trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội) cho rằng, giá đất nông nghiệp như đề xuất là rất thấp. Bởi với nông dân, đất đai là tư liệu sản xuất, nếu bị thu hồi không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại mà còn cả thế hệ tương lai. Như gia đình ông, trước đây có 5 sào đất nông nghiệp, nhưng vài năm trước đã bị thu hồi mất hơn 2 sào. Hiện tại, gia đình sản xuất rau trên diện tích còn lại, với thu nhập khoảng 70 triệu đồng/sào/năm, tạm đủ lo sinh hoạt cho gia đình.