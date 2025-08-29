Lỗ hổng vụ Psy 'Gangnam Style' bị bắt

Lỗ hổng

Ngày 27/8, Kyunghyang Shinmun đưa tin ca sĩ Psy (tên thật là Park Jae Sang, 47 tuổi) đang bị Sở cảnh sát Seodaemun, Seoul điều tra vì nghi vấn vi phạm Luật Y tế Hàn Quốc.

Cảnh sát cáo buộc Psy nhiều lần nhận đơn thuốc hướng thần từ một giáo sư y khoa tại bệnh viện đại học lớn ở Seoul, nhưng không trực tiếp thăm khám. Thay vào đó, quản lý của anh được cử đi nhận thuốc thay, hành vi bị coi là bất hợp pháp.

Để làm rõ, cảnh sát đã khởi tố cả Psy và vị giáo sư y khoa, đồng thời tiến hành khám xét bệnh viện, thu giữ hồ sơ điều trị của nam ca sĩ. Nguồn tin từ cơ quan điều tra tiết lộ: “Chúng tôi đang phân tích dữ liệu kê đơn từ năm 2022 đến nay để xác định mức độ vi phạm của ông Park Jae Sang”.

Các loại thuốc mà Psy được kê đơn chủ yếu dùng trong điều trị mất ngủ, lo âu, trầm cảm. Đây là nhóm thuốc thuộc diện quản lý đặc biệt tại Hàn Quốc, nằm trong danh mục của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS).