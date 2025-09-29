Lỗ hổng khiến 99% chủ doanh nghiệp mất tiền

Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những phương thức kiếm tiền hoàn toàn mới, và đi đầu xu hướng này chính là AI Agent (tác nhân AI).

Vượt xa các công cụ AI tạo sinh đơn thuần, AI Agent hoạt động như một "lực lượng lao động" tự hành, có khả năng thực thi các nhiệm vụ phức tạp từ đầu đến cuối chỉ với một mệnh lệnh duy nhất.

Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là một cỗ máy kiếm tiền thực thụ, giúp doanh nghiệp và cá nhân tối ưu hóa chi phí, tăng tốc sản xuất và thậm chí “chốt đơn” ngay cả khi chủ shop đang ngủ. Thông tin được các diễn giả chia sẻ tại sự kiện AI4VN 2025.

Tiết kiệm hàng chục nghìn USD cho một báo cáo thị trường

Trong các lĩnh vực cạnh tranh như bất động sản và chứng khoán, người nắm bắt thông tin sớm nhất là người chiến thắng. AI Agent chính là vũ khí tối thượng để đạt được lợi thế này.

Theo ông Cao Vương, nhà sáng lập AIVA, nếu trước đây, doanh nghiệp phải chi hàng chục ngàn USD cho một báo cáo thị trường chuyên sâu, giờ đây, chỉ cần ra lệnh cho AI Agent.

Ví dụ "nghiên cứu thị trường rau sạch bằng công nghệ thủy canh", nó sẽ tự động tổng hợp hàng chục ngàn dữ liệu toàn cầu, phân tích, vẽ biểu đồ và tạo ra một báo cáo PDF chi tiết chỉ trong vài phút.

Khả năng này giúp doanh nghiệp nhanh chóng đánh giá tiềm năng thị trường và đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.