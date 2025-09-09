Lộ hình ảnh thân mật của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu

Gần đây nhất, tại sự kiện A80, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cùng góp mặt trong đội hình diễu hành của khối Văn hóa thể thao. Khoảnh khắc giọng ca "Để Mị nói cho mà nghe" tận tình hướng dẫn nam rapper cách cầm dải lụa cho đúng đã khiến nhiều fan thích thú.

Trước đó, cả hai từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng cả Hoàng Thùy Linh lẫn Đen Vâu đều chưa một lần lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu hợp tác lần đầu trong MV "Gieo quẻ" vào năm 2022. Sau đó, cả hai tiếp tục đồng hành trong MV "Miền đất hứa" được tung ra vào cuối 2023. Từ đó, cả hai thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò nhưng đến nay, người trong cuộc vẫn kín tiếng, không nhắc nhiều về đời tư trước truyền thông.

Tháng 1/2024, nam rapper đăng tâm thư chia sẻ: "Từ trước đến giờ Đen không nhắc nhiều về gia đình và đời sống cá nhân bởi vì muốn đời sống âm nhạc của mình chỉ gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát. Về những việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những chuyện có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người… Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi Đen thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo. Còn hiện tại Đen đang dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả", Đen Vâu nói.

Về phía Hoàng Thùy Linh, dù tránh xác nhận tin đồn hẹn hò hay kết hôn, cô vẫn nhiều lần nhắc đến từ "hạnh phúc" mỗi khi nói về Đen Vâu.