Lô hàng iPhone 12 giá rẻ tại Việt Nam có nguồn gốc thật sự từ đâu?

Thời gian qua, thị trường điện thoại tại Việt Nam đã được khuấy động bởi sự xuất hiện của những chiếc iPhone 12 với mức giá rẻ. Những chiếc máy này có mặt tại Việt Nam theo đường xách tay.

Dao động trong khoảng 12.5 đến 14 triệu đồng, những chiếc iPhone 12 này có mức giá ngang ngửa so với iPhone 11 chính hãng. So với iPhone 11, iPhone 12 mang đến nhiều nâng cấp về mạng 5G, hiệu năng cải tiến với chip A14 Bionic, màn hình OLED, thiết kế viền vuông... So với iPhone 12 chính hãng, iPhone 12 xách tay rẻ hơn khoảng 3-5 triệu đồng.