Lộ diện ứng cử viên cho ghế Thủ tướng lâm thời tại Nepal

Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal Sushila Karki đã nổi lên là lựa chọn hàng đầu của phong trào biểu tình “Thế hệ Z” sau khi hơn 5.000 thành viên của phong trào này tham gia một cuộc họp trực tuyến chiều 10/9 để chọn ra người đứng đầu chính phủ lâm thời của đất nước.

Cuộc thảo luận trực tuyến tập trung vào các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo Chính phủ chuyển tiếp. Ứng cử viên đầu tiên được nhắc tới là Thị trưởng Kathmandu Balen Shah - người từng là một rapper. Tuy nhiên, ông này bị loại khỏi danh sách do không trả lời các cuộc gọi của lãnh đạo phe biểu tình. Tiếp đến, sự ủng hộ lớn nhất dành cho bà Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal.

Bà Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế Thủ tướng lâm thời. Ảnh: Moneycontrol

Trước đó, khi được đề nghị nhận chức vụ này, bà Karki đã yêu cầu phe biểu tình phải thu thập được ít nhất 1.000 chữ ký bằng văn bản để thể hiện sự ủng hộ. Theo các nguồn tin, hiện phong trào biểu tình đã thu thập được hơn 2.500 chữ ký, vượt quá yêu cầu.

Mặc dù cựu Chánh án Sushila Karki nổi lên là ứng cử viên hàng đầu, một số cái tên nổi bật khác cũng đã được nhắc đến như Kulman Ghising, Giám đốc Cơ quan Điện lực Nepal, nhà lãnh đạo thanh niên Sagar Dhakal và Thị trưởng Dharan Harka Sampang.

Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài phía trước để Nepal có một Thủ tướng lâm thời, thay thế cho ông KP Sharma Oli- người vừa từ chức ngày 9/9 dưới sức ép của các cuộc biểu tình, bạo loạn. Theo đó, nếu bà Sushila Karki chấp nhận đề xuất, trước tiên bà sẽ phải gặp Tổng tư lệnh Quân đội Nepal, Tướng Ashok Raj Sigdel; sau đó xin phê chuẩn từ Tổng thống Ram Chandra Poudel.

Bà Sushila Karki, 72 tuổi, giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử Nepal với tư cách là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Chánh án Tòa án Tối cao. Bà được Tổng thống lúc bấy giờ là Bidya Devi Bhandari bổ nhiệm vào năm 2016 theo đề nghị của Hội đồng Hiến pháp. Bà Karki bắt đầu sự nghiệp với công việc giáo viên trước khi bước vào ngành tư pháp với công việc luật sư năm 1979. Bà đã xây dựng danh tiếng là một người can đảm, có năng lực và liêm khiết. Bà là thành viên của Ủy ban Soạn thảo Hiến pháp năm 2006 và được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án Tối cao lâm thời vào năm 2009, và trở thành Thẩm phán chính thức vào năm sau đó. Năm 2016, bà từng giữ chức vụ Quyền Chánh án trong một thời gian ngắn trước khi chính thức đảm nhiệm vị trí cao nhất.

Trong tối 10/9, Bộ Y tế và Dân số Nepal đã công bố số liệu cập nhật cho thấy số người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngày 8/9 đã tăng lên 30. Ngoài ra, người ta còn ghi nhận 1.033 trường hợp bị thương trên toàn quốc, trong đó 713 người bị thương đã được xuất viện. Tổng cộng có 28 bệnh viện trên cả nước đang chăm sóc những người chịu thương tích trong các cuộc biểu tình. Bộ Y tế Nepal cho biết các dịch vụ cấp cứu đã được huy động để ứng phó với sự gia tăng bệnh nhân và chỉ thị các bệnh viện duy trì tình trạng báo động cao.