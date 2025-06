Lộ diện top 30 'Miss Earth Vietnam 2025', vương miện cũng được bật mí

Cũng trong đêm bán kết, BTC còn giới thiệu vương miện sẽ dành cho Tân Hoa hậu Trái Đất Việt Nam mang tên “Sự Kiêu Hãnh Của Nữ Hoàng”, do nhà thiết kế Adonis Trần thiết kế và được chế tác bởi Ngọc Châu Âu Diamond & Jewelry.

Giải thưởng “Người đẹp Trang phục Môi trường” đã được trao cho Phùng Doanh Doanh (SBD 005 - Long An), vượt qua bốn thí sinh khác trong Top 5 gồm: Bùi Lý Thiên Hương, Dương Thúy Hiền, Trần Thúy Vi và Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Top 5 “Người Đẹp Biển” được gọi tên gồm: Trần Nhật Lệ (SBD 033 - Quảng Ninh), Phùng Doanh Doanh (SBD 005 - Long An), Bùi Lý Thiên Hương (SBD 067 - An Giang), Ngô Thị Trâm Anh (SBD 012 - Hải Dương), Trịnh Mỹ Anh (SBD 102 - Hà Nội). Kết quả chính thức sẽ được công bố tại đêm chung kết.

Vương miện sử dụng vàng trắng, kim cương và ngọc trai thuần khiết, thể hiện vẻ đẹp quyền lực, thanh khiết và đầy trách nhiệm. Ba vương miện Á hậu đại diện cho ba nguyên tố không khí - nước - lửa, tiếp tục khẳng định tinh thần bảo vệ hành tinh - sứ mệnh cốt lõi của cuộc thi.

Cận cảnh 4 vương miện dành cho Hoa hậu, 3 Á hậu.

Danh sách Top 30 “Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025” trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Điện Biên, Tuyên Quang, Bình Định, Lâm Đồng…

Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện, trồng cây, trải nghiệm địa phương và tập huấn kỹ năng trước khi bước vào đêm chung kết toàn quốc vào ngày 28/6/2025 tại Hải Phòng.