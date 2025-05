Lộ diện thủ khoa thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội 2025

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố phổ điểm 6 đợt thi đánh giá năng lực của gần 90.000 thí sinh. Hơn 60% thí sinh dự thi đạt mức điểm từ 75 trở lên. Ở mốc trên 90 điểm, tỷ lệ đạt là 23,7%. Nếu tính từ mốc 105 điểm, tỷ lệ là 3,94%.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực 6 đợt.

Như vậy, so với năm 2024, điểm trung bình thi Đánh giá năng lực năm 2025 nhỉnh hơn khoảng 2,3 điểm (78,8 so với 76,5). Điều này cho thấy kết quả thi năm 2025 có xu hướng tăng nhẹ, lên khoảng 2-3 điểm so với cùng kỳ năm trước.