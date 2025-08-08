Lộ diện quảng trường 'siêu hoành tráng' Bãi Sau TPHCM với 143 cột tháp cao vút

Điểm nhấn nổi bật chính là cụm kiến trúc tháp Tam Thắng với diện tích xây dựng khoảng 3.003m2, bao gồm cụm trụ tháp và hệ thống bậc cấp quảng trường.

Quảng trường Thùy Vân được xây dựng trên diện tích khoảng 16.321m2, gồm các hạng mục: tháp Tam Thắng, nhà ngắm biển, nhà nghỉ chân, đài phun nước và hệ thống cảnh quan, đường dạo bộ, cây xanh, chiếu sáng.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân được khởi công xây dựng từ cuối tháng 10/2024 trên khu đất rộng 19,2ha, trải dài 3,2km dọc mặt tiền biển Bãi Sau (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Trong đó, điểm nhấn là quảng trường Thuỳ Vân tọa lạc ngay ngã ba giao giữa đường Lê Hồng Phong và tuyến ven biển Thùy Vân.

Tháp Tam Thắng được hình thành từ tổng cộng 143 cột tháp hình trụ, có tiết đa giác với chiều dài cạnh giao động từ khoảng 0,8-2,4m, chiều cao từ 3,25-30,25m.

Theo UBND TP Vũng Tàu (cũ), biểu tượng Tam Thắng được lấy cảm hứng từ ba ngôi làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam - cội nguồn lịch sử độc bản của Vũng Tàu. Hình dáng tổng thể vươn cao như ba đầu mũi thuyền hướng ra biển lớn, vừa bảo vệ vùng đất khỏi hiểm nguy, vừa thể hiện ý chí mạnh mẽ của một thành phố trẻ trung, sáng tạo và tràn đầy khát vọng vươn mình.

Các trụ tháp được ốp gạch gốm mosaic và sử dụng đèn hắt dưới chân trụ và đỉnh trụ để tạo hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 7/8, trên công trường xây dựng quảng trường Thùy Vân có nhiều nhóm công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục phụ trợ. Trong khi đó, 143 trụ tháp Tam Thắng đã được dựng lên, đang tiếp tục hoàn thiện.

Hạng mục đài phun nước phía trước tháp Tam Thắng có diện tích khoảng 700m2, hàng chục công nhân đang tất bật thi công để kịp tiến độ theo kế hoạch.