Lộ diện nơi bán ra vé trúng độc đắc Vietlott hơn 179 tỷ

Cũng tại kỳ quay lần thứ 1.249 ở loại hình xổ số Power 6/55 vào tối qua, Vietlott xác định được 2 khách hàng cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá hơn 7,5 tỷ đồng. Như vậy, mỗi vé số trúng thưởng Jackpot 2 trị giá hơn 3,75 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 179 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 ở loại hình xổ số Power 6/55 vào tối qua được bán ra tại thành phố Đà Nẵng.

Hai tấm vé số trúng Jackpot 2 nói trên chứa dãy số 17 - 23 - 34 - 39 - 46 - 52 và cặp số vàng 08.

Vietlott cho hay 2 tấm vé số trúng thưởng Jackpot 2 này được bán ra tại tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 vào tối qua sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng Jackpot 1 nhận về là hơn 161 tỷ đồng.

Còn 2 vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 vào tối qua sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân hơn 375 triệu đồng. Số tiền mà mỗi người chơi trúng Jackpot 2 nhận về là hơn 3,37 tỷ đồng.