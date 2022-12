Lộ diện những ngôi sao sở hữu phong cách thảm đỏ ấn tượng nhất 2022

Timothée Chalamet - “Chàng thơ” phóng khoáng của điện ảnh Âu Mỹ

Sau thành công của “Call Me By Your Name," Timothée Chalamet đã trở thành cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý cả trên màn ảnh lẫn thảm đỏ.

Nam diễn viên trẻ đã thể hiện sự linh hoạt của một diễn viên kiêm biểu tượng thời trang, khi khoác lên mình những bộ trang phục ấn tượng từ Alexander McQueen, Louis Vuitton, Haider Ackermann,…

Phong cách thảm đỏ của Timothée phản ánh tính cách phóng khoáng của chính người mặc, với những chi tiết trang trí đầy ẩn ý làm tăng thêm nét tinh tế độc đáo cho từng bộ trang phục. Từ thời trang đường phố cho đến khoảnh khắc diện bộ lễ phục màu đỏ tại Liên hoan phim Venice 2022, phong cách của chàng diễn viên tài năng chưa bao giờ hết ấn tượng.

Đầu tháng 9 năm nay, Timothée đã trở thành tâm điểm của thảm đỏ Liên hoan phim Venice với chiếc áo hở lưng màu đỏ gợi cảm lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Xuân Hè 2018 của Ackermann dành cho nữ. Diện mạo phi giới tính này của anh nhanh chóng trở nên “viral” trên các trang mạng xã hội.

Trước đó, tại thảm đỏ Oscar 2022, Timothée gây ấn tượng mạnh khi khoe bộ ngực trần quyến rũ trong trang phục của Louis Vuitton: quần len ống côn cùng áo khoác tuxedo phủ sequin và ren, kết hợp với một đôi bốt Chelsea.

Trên thảm đỏ Liên hoan phim London, nam diễn viên đem đến hình ảnh quý ông lịch lãm trẻ trung với bộ suit trắng cách điệu phần cổ do Alexander McQueen thiết kế, đi cùng với một đôi bốt da bóng bẩy màu trắng.

Florence Pugh - Nàng “It Girl” tỏa sáng từ những lớp vải xuyên thấu quyến rũ

Ngôi sao của “Black Widow” và “Little Women," Florence Pugh đã chứng minh khả năng diễn xuất của mình khi được đề cử giải Oscar ở tuổi 26.

Bên cạnh kỹ năng diễn xuất đáng gờm, phong cách của Florence Pugh cũng là một điều không thể phủ nhận - nữ diễn viên người Anh luôn biết cách khuấy động thảm đỏ với sự xuất hiện của mình.