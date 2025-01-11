Lộ diện người tố cáo bóng đá Malaysia gian lận

Theo thông tin mới nhất từ báo chí Malaysia, ông Satees không chỉ gửi đơn khiếu nại trong nước mà còn mở rộng vụ việc ra phạm vi quốc tế, chuyển toàn bộ bằng chứng gian lận của bóng đá Malaysia đến các cơ quan hữu quan của Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan, những quốc gia có liên quan đến hồ sơ gốc của các cầu thủ nhập tịch. Trong số đó, phía Brazil và Hà Lan đã xác nhận chính thức rằng họ đã tiếp nhận hồ sơ của ông Satees và đang tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, ông Satees cho biết ông đã gửi báo cáo chi tiết lên Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil liên quan đến một tài liệu bị cho là giả mạo đã được nộp lên FIFA trong quá trình đăng ký một cầu thủ nhập tịch. Bộ Ngoại giao Brazil sau đó xác nhận đã nhận được đơn tố cáo này và cam kết sẽ phản hồi trước ngày 28-11-2025. Một văn bản kỹ thuật số từ phía cơ quan chức năng Brazil cho thấy khiếu nại của ông đã được chính thức ghi nhận vào ngày 29-10, qua hệ thống thanh tra Fala.BR, với thời hạn phản hồi cụ thể là cuối tháng 11.

Lý do ông Satees buộc phải mang vấn đề này ra quốc tế xuất phát từ việc cảnh sát Malaysia kết luận rằng không có dấu hiệu phạm tội trong vụ việc. “Tôi hoàn toàn thất vọng với cách mà cơ quan điều tra xử lý. Tôi không có động cơ cá nhân nào cả. Mục tiêu duy nhất của tôi là đảm bảo rằng những người tham gia vào hành vi gian lận quốc tịch phải bị truy cứu trách nhiệm”, ông chia sẻ.