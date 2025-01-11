Lộ diện người tố cáo bóng đá Malaysia gian lận

Theo thông tin mới nhất từ báo chí Malaysia, ông Satees không chỉ gửi đơn khiếu nại trong nước mà còn mở rộng vụ việc ra phạm vi quốc tế, chuyển toàn bộ bằng chứng gian lận của bóng đá Malaysia đến các cơ quan hữu quan của Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan, những quốc gia có liên quan đến hồ sơ gốc của các cầu thủ nhập tịch. Trong số đó, phía Brazil và Hà Lan đã xác nhận chính thức rằng họ đã tiếp nhận hồ sơ của ông Satees và đang tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.
Theo đó, ông Satees cho biết ông đã gửi báo cáo chi tiết lên Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil liên quan đến một tài liệu bị cho là giả mạo đã được nộp lên FIFA trong quá trình đăng ký một cầu thủ nhập tịch. Bộ Ngoại giao Brazil sau đó xác nhận đã nhận được đơn tố cáo này và cam kết sẽ phản hồi trước ngày 28-11-2025. Một văn bản kỹ thuật số từ phía cơ quan chức năng Brazil cho thấy khiếu nại của ông đã được chính thức ghi nhận vào ngày 29-10, qua hệ thống thanh tra Fala.BR, với thời hạn phản hồi cụ thể là cuối tháng 11.
Lý do ông Satees buộc phải mang vấn đề này ra quốc tế xuất phát từ việc cảnh sát Malaysia kết luận rằng không có dấu hiệu phạm tội trong vụ việc. “Tôi hoàn toàn thất vọng với cách mà cơ quan điều tra xử lý. Tôi không có động cơ cá nhân nào cả. Mục tiêu duy nhất của tôi là đảm bảo rằng những người tham gia vào hành vi gian lận quốc tịch phải bị truy cứu trách nhiệm”, ông chia sẻ.
Ông Satees Muniandy cũng tiết lộ rằng mình đã gửi email chính thức tới chính quyền Brazil, yêu cầu tiến hành điều tra về việc nhập tịch của Joao Figueiredo, một trong bảy cầu thủ được cho là đã sử dụng giấy tờ không hợp lệ để thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận vòng loại Asian Cup gặp Việt Nam hồi tháng 6. Trong email mà tờ Free Malaysia Today (FMT) có được, ông Satees viết: “Tôi trân trọng kêu gọi sự hợp tác khẩn cấp của quý cơ quan trong việc điều tra và truy tố những hành vi sai phạm này, phù hợp với quy định pháp luật của quốc gia quý vị”.
Không dừng lại ở đó, ông Satees cũng cho biết Hà Lan đã phản hồi và xác nhận đã nhận được đơn tố cáo tương tự. Việc gửi khiếu nại đến nhiều quốc gia cho thấy ông đang tìm kiếm một cuộc điều tra độc lập, khách quan và toàn diện, trong bối cảnh ông cho rằng các cơ quan trong nước chưa hành động tương xứng với mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Theo diễn biến trước đó, FIFA đã khởi động một cuộc điều tra nội bộ sau khi nhận được thông tin về khả năng gian lận trong hồ sơ cầu thủ. Kết quả điều tra cho thấy các tài liệu nộp cho FIFA có dấu hiệu bị làm giả, trong đó có phần chứng minh rằng mỗi cầu thủ đều có ông hoặc bà sinh ra tại Malaysia, một điều kiện cần để được xem xét nhập tịch theo luật của liên đoàn. Tuy nhiên, bằng chứng thực tế lại cho thấy họ đều sinh ra tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan, chứ không có bất kỳ liên hệ huyết thống nào với Malaysia như trong hồ sơ khai báo.
Kết quả điều tra đã dẫn đến án phạt nặng dành cho FAM và các cầu thủ liên quan. Cụ thể, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Dù vậy, FAM đã nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm của FIFA, và kết quả của quá trình xem xét này dự kiến sắp được công bố.
Bảy cầu thủ bị nêu tên trong báo cáo bao gồm Joao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Cả bảy người đều đã từng góp mặt trong đội hình tuyển Malaysia tại các trận đấu quốc tế gần đây.
Phát biểu trước truyền thông, ông Satees một lần nữa nhấn mạnh rằng hành động của ông không nhằm gây tổn hại cho nền bóng đá Malaysia, mà chỉ mong muốn “đưa sự thật ra ánh sáng” và bảo đảm rằng mọi hành vi gian dối, nếu có, phải được xử lý đúng theo pháp luật. “Nếu một công dân bình thường làm giả giấy tờ như vậy, họ đã bị truy tố từ lâu. Không ai nên được đứng trên luật pháp, kể cả trong thể thao”, ông nói.