Lộ diện Mitsubishi Destinator chạy thử tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt chính thức

Dựa trên đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Mitsubishi Destinator bản thương mại đã có mặt tại Việt Nam và đang được chở về điểm tập kết bằng xe vận chuyển.

Xem video

Chiếc Destinator đang được xe vận chuyển đưa về điểm tập kết. Nguồn: CTV

Thậm chí, một số hình ảnh còn cho thấy chiếc xe SUV 7 chỗ hoàn toàn mới này của Mitsubishi đang chạy thử tại một trường đua ở Tây Ninh. Đây có thể là những chiếc xe đầu tiên được đưa về để tiến hành đăng kiểm trước khi hãng ra mắt chính thức.