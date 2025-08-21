Lộ diện Mitsubishi Destinator chạy thử tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt chính thức

Dựa trên đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Mitsubishi Destinator bản thương mại đã có mặt tại Việt Nam và đang được chở về điểm tập kết bằng xe vận chuyển.
Chiếc Destinator đang được xe vận chuyển đưa về điểm tập kết. Nguồn: CTV
Thậm chí, một số hình ảnh còn cho thấy chiếc xe SUV 7 chỗ hoàn toàn mới này của Mitsubishi đang chạy thử tại một trường đua ở Tây Ninh. Đây có thể là những chiếc xe đầu tiên được đưa về để tiến hành đăng kiểm trước khi hãng ra mắt chính thức.
Theo đó, những chiếc xe Mitsubishi Destinator chạy thử gần như không khác biệt về ngoại hình so với phiên bản dành cho thị trường Indonesia như cụm đèn chiếu sáng trước, cụm lưới tản nhiệt theo ngôn ngữ tạo hình Dynamic Shield đặc trưng đã quen thuộc trên dòng xe Mitsubishi Xforce.
Ngoại trừ vô lăng nằm ở bên trái vốn dành cho các thị trường sử dụng tay lái thuận, sự thống nhất giữa các thị trường cho thấy thiết kế đã vào giai đoạn chốt, ít khả năng thay đổi khi bán ra tại Việt Nam.
Trước đó, Mitsubishi Việt Nam cũng đã từng tiết lộ VietNamnet rằng dự kiến Destinator sẽ có màn ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm 2025 với mức giá được định vị cạnh tranh ở nhóm SUV cỡ C, nơi có nhiều đối thủ sừng sỏ đang có doanh số bán hàng nhất, nhì phân khúc như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V, Hyundai Tucson.
Hiệu ứng tích cực tại Indonesia sau 1 tháng mở bán là cơ sở để Mitsubishi kỳ vọng Destinator sẽ có thể tiếp nối thành công giống như những gì mà Mitsubishi Xpander và Xforce đã làm được tại thị trường Việt Nam trong thời gian qua.
Thực tế, Destinator cũng là một trong ba mẫu xe chiến lược toàn cầu của Mitsubishi tại thị trường trọng điểm Đông Nam Á.
Về kích thước, Mitsubishi Destinator thuộc nhóm C-SUV với thông số lần lượt là 4.680 x 1.840 x 1.780 (mm). Dù ngắn hơn một chút so với đối thủ Honda CR-V đạt 4.691 x 1.866 x 1.681 (mm) nhưng lại nhỉnh hơn ở khoảng sáng gầm 244mm (cao nhất phân khúc), tạo lợi thế vượt địa hình nhẹ như leo lề, đi đường xấu hoặc mùa mưa ngập nước thường gặp tại các đô thị Việt Nam.
So với các đối thủ SUV còn lại như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, mẫu xe mới của Mitsubishi lại nhỉnh hơn về khả năng chuyên chở hành khách khi được thiết kế cấu hình 7 chỗ với 3 hàng ghế.
Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, phía sau vô-lăng là cụm hiển thị 8 inch có giao diện trực quan. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium, đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh và cửa gió điều hòa riêng biệt cho hàng ghế thứ 3.
Về vận hành, Destinator dùng động cơ xăng 1.5L tăng áp thế hệ mới, công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.
Dù sử dụng hệ dẫn động cầu trước, Mitsubishi Destinator vẫn được cung cấp 5 chế độ lái: Normal (Bình thường), Wet (Đường ướt), Gravel (Sỏi đá), Mud (Đường bùn) và Tarmac (Đường nhựa).
Trong đó, Tarmac là chế độ hoàn toàn mới, tối ưu phản hồi vô-lăng và gia tốc trên mặt đường nhựa quanh co.
Đáng chú ý, khi các đối thủ đều sử dụng hệ thống treo sau đa điểm, Destinator lại chỉ được trang bị hệ thống treo thanh dầm xoắn thường chỉ xuất hiện trên những mẫu xe SUV cỡ B phổ thông để tối ưu chi phí.
Nhưng Mitsubishi cho biết hãng đã tinh chỉnh để cung cấp trải nghiệm vận hành êm ái hơn.
Khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe SUV 7 chỗ mới của Mitsubishi được giới thiệu có đầy đủ công nghệ hỗ trợ người lái (ADAS), đi kèm công nghệ AYC (Active Yaw Control) – tính năng can thiệp phân bổ lực để tăng ổn định thân xe khi ôm cua, giúp Destinator linh hoạt hơn trong bối cảnh giao thông hỗn hợp ở Việt Nam.