Lộ diện kế hoạch chuyển nhượng tháng 1 của MU

Giám đốc điều hành của MU Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là đang đặt mục tiêu lọt vào top 6 Ngoại hạng Anh mùa này. Điều đó sẽ giúp MU trở lại đấu trường châu Âu, sau khi đã lỡ hẹn ở mùa giải này khi chỉ về đích ở vị trí thứ 15 Premier League và thua trận chung kết Europa League 2024 - 2025 trước Tottenham.

Tuy nhiên, tờ Sky Sports (Anh) đưa tin ban lãnh đạo MU quyết tâm bám sát kế hoạch và không chi tiêu quá nhiều tiền vào tháng 1 năm 2026. Họ muốn đợi đến cuối mùa giải 2025 - 2026 mới chiêu mộ một cầu thủ số 6 vì khi đó CLB sẽ có nhiều thời gian hơn để thực hiện kế hoạch.

Amorim đã xếp Casemiro đá cặp với Bruno Fernandes ở vị trí tiền vệ trung tâm trong ba trận gần nhất và vị chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha đang muốn chiêu mộ thêm tân binh. MU được cho là có sáu cái tên trong danh sách rút gọn cho vị trí tiền vệ, trong đó có Adam Wharton của Crystal Palace, Elliot Anderson của Nottingham Forest và Carlos Baleba của Brighton .

United được cho là muốn giữ nguyên mọi thứ như hiện tại vào tháng 1, nó có nghĩa là Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee có thể sẽ không được ra đi. Điều này một phần là do Amad Diallo, Noussair Mazraoui và Bryan Mbeumo sẽ tham dự Cúp bóng đá châu Phi vào năm mới, khiến MU sẽ không có sự phục vụ của họ.

Đồng chủ sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe được cho là hài lòng với sự tiến bộ hiện tại của Amorim và ban huấn luyện sau khởi đầu mùa giải kém cỏi. Việc không được tham dự cúp châu Âu giúp MU có thêm thời gian chuẩn bị cho mỗi trận đấu tại Ngoại hạng Anh và hiện đang thể hiện sự ổn định với 3 trận thắng liên tiếp, trước trận đấu với Nottingham Forest vào cuối tuần này ở vòng 10 Premier League.

“Tôi nghĩ các cầu thủ tự tin hơn", HLV Ruben Amorim của MU nói sau chiến thắng 4-2 trước Brighton, “Tôi nghĩ trận đấu hay nhất mà chúng tôi đã chơi mùa này là trận gặp Arsenal (MU thua 0-1), trận đầu tiên. Nhưng rồi, khi bạn tự tin hơn một chút, khi bạn có tinh thần khác, đôi khi bạn có một chút may mắn trong những khoảnh khắc nhất định của trận đấu, nó sẽ giúp bạn giành chiến thắng.

Đó có phải là điều tôi đang cảm thấy lúc này không, rằng chúng tôi chơi tự do hơn một chút? Và giống như tuần trước, chúng tôi có một chút may mắn nhờ điều đó, bởi vì chúng tôi đang có tinh thần khác biệt".