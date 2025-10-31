Lộ diện hai kẻ giật túi xách khiến vợ chồng ngã trọng thương, mất sạch vàng

Lúc này, một đối tượng giật túi xách chị Bé Tư đang cầm trên tay, khiến xe của vợ chồng anh Phong lạc tay lái, đâm vào lề đường và ngã xuống.

Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Một lúc sau, vợ chồng anh Phong được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu.