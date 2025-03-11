Lộ diện hai cá nhân cho Quốc Cường Gia Lai vay hơn 1.000 tỷ đồng để trả nợ

Trong khi khoản nợ với Sunny Island giảm mạnh, các khoản vay từ người thân, người quen của Quốc Cường Gia Lai lại tăng đáng kể.

Cụ thể, tính đến cuối quý vừa qua, doanh nghiệp do ông Nguyễn Quốc Cường (thường được gọi là Cường “đô la”) làm Tổng giám đốc đã vay mượn từ các cá nhân và bên liên quan hơn 1.100 tỷ đồng.

Trong đó có hai khoản vay lớn: vay 507 tỷ đồng của bà Lại Thị Hoàng Yến, con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà và vay 527,5 tỷ đồng của ông Lầu Đức Duy, em rể ông Nguyễn Quốc Cường.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngay sau khi tiếp nhận vị trí tổng giám đốc từ mẹ ruột - bà Nguyễn Thị Như Loan, ông Cường “đô la” khẳng định rằng Khu dân cư Bắc Phước Kiển là “dự án sống còn” của doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh công ty đã có kế hoạch trả nợ và tiếp tục triển khai dự án này.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2025, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu 111 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng bất động sản chỉ đóng góp 45 tỷ đồng, giảm đáng kể so với 108 tỷ đồng cùng kỳ. Trừ chi phí, công ty đạt lãi ròng 24 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.