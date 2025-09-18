HLV Jose Mourinho vừa bị Fenerbahce sa thải nhưng có 1 CLB ngay lập tức muốn đưa "người đặc biệt" trở lại quê nhà Bồ Đào Nha mặc dù chủ tịch đắc cử của họ đang để mắt tới HLV Ruben Amorim của Manchester United. Lộ diện CLB mới của Mourinho khiến Amorim bị ảnh hưởng, đó chính là Benfica.
Jose Mourinho có thể sớm trở lại với công việc huấn luyện, khi Benfica muốn bổ nhiệm ông vào cuối tuần này sau khi sa thải Bruno Lage. Gã khổng lồ bóng đá Bồ Đào Nha từng được đồn đoán sẽ liên hệ với HLV Ruben Amorim của MU, nhưng đã đạt được thỏa thuận với Mourinho.
Mourinho, 62 tuổi, người bị Fenerbahce sa thải vào tháng trước, đã dẫn dắt đội bóng Lisbon trong 11 trận trong vai trò HLV đầu tiên của ông vào năm 2000. Các báo cáo ở Bồ Đào Nha hiện cho biết Mourinho sẽ trở lại Estadio da Luz khi Benfica phản ứng mạnh mẽ sau trận thua 2-3 đáng xấu hổ trước Qarabag tại Champions League.
HLV Bruno Lage đã phải trả giá vì phung phí lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân nhà và Benfica bị sa thải vào rạng sáng thứ Tư. Chủ tịch Benfica, Rui Costa, khẳng định cần phải thay đổi HLV trưởng sau trận thua gây sốc này, khi họ đang nỗ lực trở lại vị thế là CLB hàng đầu Bồ Đào Nha.
Rui Costa đã bày tỏ rõ ràng ý định hành động nhanh chóng, với việc CNN Bồ Đào Nha đưa tin rằng một thỏa thuận về nguyên tắc đã đạt được, và hai bên hiện đang hoàn tất hợp đồng. Costa nói úp mở về HLV tiếp theo của Benfica: "Về HLV tiếp theo, chúng tôi dự kiến sẽ có HLV mới trên băng ghế huấn luyện tại Vila das Aves vào thứ Bảy tuần tới”.
Người đó chắc chắn là Mourinho, người có danh tiếng rất lớn ở quê nhà Bồ Đào Nha. Chính tại Porto, vị huấn luyện viên huyền thoại này đã tạo dựng được tên tuổi, thống trị giải quốc nội và giành chức vô địch UEFA Cup cùng Champions League trong nhiều mùa giải liên tiếp trước khi chuyển đến Chelsea.
Nếu Benfica chiêu mộ được Mourinho, điều đó có thể đóng lại một lối thoát cho Amorim, người đang có công việc tại MU vẫn còn bấp bênh. Điều này bất chấp việc ban lãnh đạo MU vẫn khẳng định họ ủng hộ Amorim dù CLB có thành tích tệ hại.
Ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ tịch tiếp theo của Benfica, Joao Noronha Lopes, đã đến Manchester vào cuối tuần trước để chứng kiến đội bóng của Amorim thua Manchester City 0-3 tại Etihad. Lopes không hề giấu giếm kế hoạch đưa Amorim trở lại Benfica nếu ông đánh bại Costa trong cuộc bầu cử tháng tới.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Record (Bồ Đào Nha) vào đầu tuần này, Lopes không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình đối với Amorim, mặc dù bây giờ ông không thực sự không thể bổ nhiệm bất cứ ai ở Benfica.
Lopes nói: "Ruben Amorim ư? Ông ấy là một HLV tuyệt vời, ông ấy có hợp đồng với Manchester United. Tôi sẽ không bình luận về điều đó. Tất nhiên là tôi thích ông ấy. Ông ấy là một HLV tuyệt vời và là một người hâm mộ Benfica. Tôi không có hợp đồng nào để Ruben Amorim ký vào lúc này”.
Phó chủ tịch của Lopes sẽ là Nuno Gomes, một trong những người bạn thân nhất của Amorim, người đã chơi cùng Amorim ở Benfica và đội tuyển Bồ Đào Nha. Cựu tiền đạo Nuno Gomes đã nói rõ rằng anh thấy HLV của MU sẽ trở lại Lisbon vào một ngày nào đó.
Khi được hỏi về khả năng trở lại Lisbon của Amorim, Nuno Gomes tuyên bố: "Ruben Amorim là HLV của Manchester United, tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng tôi biết chắc một điều, Ruben Amorim sẽ là HLV của Benfica một ngày nào đó".