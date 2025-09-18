HLV Jose Mourinho vừa bị Fenerbahce sa thải nhưng có 1 CLB ngay lập tức muốn đưa "người đặc biệt" trở lại quê nhà Bồ Đào Nha mặc dù chủ tịch đắc cử của họ đang để mắt tới HLV Ruben Amorim của Manchester United. Lộ diện CLB mới của Mourinho khiến Amorim bị ảnh hưởng, đó chính là Benfica.

Jose Mourinho có thể sớm trở lại với công việc huấn luyện, khi Benfica muốn bổ nhiệm ông vào cuối tuần này sau khi sa thải Bruno Lage. Gã khổng lồ bóng đá Bồ Đào Nha từng được đồn đoán sẽ liên hệ với HLV Ruben Amorim của MU, nhưng đã đạt được thỏa thuận với Mourinho.

Mourinho, 62 tuổi, người bị Fenerbahce sa thải vào tháng trước, đã dẫn dắt đội bóng Lisbon trong 11 trận trong vai trò HLV đầu tiên của ông vào năm 2000. Các báo cáo ở Bồ Đào Nha hiện cho biết Mourinho sẽ trở lại Estadio da Luz khi Benfica phản ứng mạnh mẽ sau trận thua 2-3 đáng xấu hổ trước Qarabag tại Champions League.