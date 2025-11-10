Lộ diện 'biệt thự chục tỷ' của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Thời gian gần đây, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã chính thức dọn về căn biệt thự chục tỷ mới xây dựng. Căn nhà tọa lạc tại một khu đô thị đắt đỏ, được thiết kế hiện đại với tông màu sang trọng, không gian mở thoáng đãng và nội thất tiện nghi. Đây không chỉ là tổ ấm mới của cặp đôi mà còn nhanh chóng trở thành địa điểm tụ họp của bạn bè và người thân.

Bữa tiệc không chỉ có bạn bè thân thiết mà còn có sự hiện diện của mẹ Văn Hậu. Hải My còn hào hứng viết: "Cố gắng mỗi tuần 1 bữa ngất ngây nha cưng", cho thấy cô mong muốn duy trì không khí quây quần, náo nhiệt thường xuyên tại ngôi nhà mới.

Trong loạt hình ảnh được Doãn Hải My chia sẻ gần đây, nàng WAGs gây chú ý khi rủ hội bạn thân về nhà mở tiệc. Trên bàn ăn, cô chuẩn bị đủ các món từ sushi, sashimi, hải sản nướng, gà quay cho đến lẩu… Tất cả được bày biện đẹp mắt, mang lại cảm giác ấm cúng nhưng vẫn sang trọng như nhà hàng.

Căn bếp sáng bừng nhờ thiết kế tông trắng.

Mọi thứ vẫn còn đơn sơ do mới chuyển vào ở.

Cầu thang được thiết kế hiện đại và an toàn.

Từ góc nhìn phong cách sống, căn biệt thự của Văn Hậu – Hải My thể hiện sự cân bằng giữa sang trọng và bình yên. Không chỉ chú trọng thiết kế hiện đại, họ còn đặt yếu tố thiên nhiên và sự tiện nghi lên hàng đầu, để ngôi nhà trở thành nơi các thành viên tìm thấy sự thoải mái, an yên sau những ngày bận rộn.

Dưới đây là hình ảnh căn biệt thự trong thiết kế 3D: