Lộ diện 7 thí sinh có điểm trúng tuyển 30/30 vào ĐH Y dược TP.HCM

Được biết, Nguyễn Đức Tài là cựu học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM, em là thí sinh duy nhất đạt 3 điểm 10 môn Toán - Hóa - Sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Đức Tài cũng là một trong ít thí sinh trúng tuyển vào ngành Y khoa mà không có điểm cộng, còn phần lớn thí sinh được cộng từ 0,6 đến gần 2 điểm. Còn 6 thí sinh trúng tuyển điểm tuyệt đối còn lại đều nhờ điểm cộng.

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý khác là ở ngành Y khoa của ĐH Y dược TP.HCM, có đến 64 thí sinh trúng tuyển với điểm từ 29 trở lên ở tổ hợp B00, một số em trong số đó có hai điểm 10 ở ba môn thi tốt nghiệp, như em Lê Minh Hiếu (Hóa, Sinh), Lê Thiện Minh (Hóa, Sinh), Đinh Trí Dũng (Toán, Hóa), Lê Trọng Nghĩa (Toán, Hóa), Nguyễn Tấn Nguyên Chương (Toán, Hóa)…

Ở ngành Răng - hàm - mặt có ba thí sinh đạt điểm trúng tuyển từ 29 trở lên, ngành Dược học có hai em…