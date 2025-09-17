Lộ diện 5 gương mặt có khả năng thay thế HLV Ruben Amorim tại Man United

Khi HLV Ruben Amorim được bổ nhiệm để thay thế Erik ten Hag, nhiều người tin rằng nhà cầm quân trẻ tuổi người Bồ Đào Nha sẽ mang đến một luồng gió mới, tái hiện thành công từng có ở Sporting Lisbon. Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Ngay trong giai đoạn ra mắt giữa mùa trước, MU phải chật vật trụ hạng và khép lại mùa giải ở vị trí gần cuối bảng.

Bước sang mùa giải mới, với những bản hợp đồng được kỳ vọng có thể vực dậy đội bóng, thầy trò HLV Ruben Amorim vẫn ì ạch ở khu vực cuối bảng xếp hạng, đứng thứ 14 sau bốn vòng đấu và vừa nhận thất bại nặng nề 0-3 trước kình địch cùng thành phố Manchester City.

Trận derby Manchester vốn dĩ luôn mang tính chất khẳng định bản lĩnh, nhưng màn trình diễn bạc nhược vừa qua của MU chỉ càng làm suy giảm niềm tin từ người hâm mộ lẫn giới lãnh đạo. HLV Ruben Amorim không còn lý do để bào chữa, nhất là khi đội bóng không phải bận tâm đến các giải đấu châu Âu và có thể tập trung hoàn toàn cho Ngoại hạng Anh.