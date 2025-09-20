Lộ danh tính nhóm sang chiết hóa chất thành nước giặt giả quy mô lớn ở TPHCM

Hôm nay (ngày 20/9), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Huy Hùng (31 tuổi, quê Thanh Hoá) cùng 4 đồng phạm về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Trước đó, lúc 15h ngày 8/9, đoàn kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch số 492 phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra một kho hàng trên đường TA05, khu phố 26, phường Thới An (quận 12 cũ). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào chai, can nhựa dán nhãn hiệu O.K, D.N, F.L nghi là hàng giả.