Lộ danh tính kẻ đột nhập chùa ở Ninh Bình, trộm nhiều đồ thờ cúng giá trị

Nhận được tin báo, Công an xã Hải Thịnh triển khai lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Qua 3 giờ tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng trộm cắp tài sản là L.V.T (SN 1981, trú tại xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) và thu hồi được toàn bộ tài sản, trao trả lại cho nhà chùa.

Hiện, Công an xã Hải Thịnh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.