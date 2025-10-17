Lộ danh tính kẻ đột nhập chùa ở Ninh Bình, trộm nhiều đồ thờ cúng giá trị

Trọng Tùng| 17/10/2025 09:57

Lợi dụng đêm tối, trời mưa, L.V.T (trú tại Ninh Bình) đã đột nhập vào chùa Hải Vân lấy trộm nhiều tài sản và đồ thờ cúng có giá trị.

Ngày 16/10, Công an xã Hải Thịnh (Ninh Bình) cho biết đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, xử lý đối tượng đột nhập chùa Hải Vân trộm tài sản.

Theo đó, 14h cùng ngày, Công an xã nhận được tin báo của Đại đức Thích Thanh Ước, trụ trì chùa Hải Vân về việc đêm 15/10, kẻ gian đã lợi dụng đêm tối, trời mưa, đột nhập vào chùa lấy trộm nhiều tài sản và đồ thờ cúng có giá trị. 

Nam Định_52.jpg
Tài sản bị trộm tại chùa Hải Vân được Công an xã Hải Thịnh thu hồi, bàn giao lại cho nhà chùa. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an xã Hải Thịnh triển khai lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Qua 3 giờ tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng trộm cắp tài sản là L.V.T (SN 1981, trú tại xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) và thu hồi được toàn bộ tài sản, trao trả lại cho nhà chùa.

Hiện, Công an xã Hải Thịnh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/lo-danh-tinh-ke-dot-nhap-chua-o-ninh-binh-trom-nhieu-do-tho-cung-gia-tri-2453579.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/lo-danh-tinh-ke-dot-nhap-chua-o-ninh-binh-trom-nhieu-do-tho-cung-gia-tri-2453579.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Lộ danh tính kẻ đột nhập chùa ở Ninh Bình, trộm nhiều đồ thờ cúng giá trị
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO