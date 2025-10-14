Lộ danh sách 10 sản phẩm sắp ra mắt của Apple

Apple đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất năm với hàng loạt thiết bị mới sắp ra mắt, từ MacBook Pro dùng chip M5 đến iPad Pro và Vision Pro. Tuy nhiên, theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, đó mới chỉ là phần mở đầu trong “lộ trình rò rỉ”. Ít nhất 10 sản phẩm Apple sẽ được giới thiệu từ tháng 11 năm nay đến tháng 4 năm sau.

Khách hàng chờ bên ngoài một cửa hàng Apple Store. Ảnh: Bloomberg

Theo Gurman, lịch ra mắt của các sản phẩm này không cố định, tùy thuộc vào thời điểm Apple muốn “bung hàng”. Danh sách bao gồm nhiều dòng sản phẩm chủ lực - từ máy Mac, iPad, iPhone cho đến thiết bị nhà thông minh. Dưới đây là những cái tên đáng chú ý nhất.

MacBook Pro M5 và MacBook Air M5