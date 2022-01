Lộ clip nhóm người đánh cô gái đứt gân tay, vỡ đầu tại quán nhậu

Bên cạnh đó, A. cũng cung cấp đoạn clip ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc tối hôm đó. Trong clip, nhóm thanh niên nam nữ khoảng 20 người có tiến đến mời 4 cô gái bàn bên vài ly bia và xin số điện thoại nhưng bị các cô gái từ chối.

Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên to tiếng chửi bới và hắt bia qua bàn rồi cầm ly bia đánh vào người các cô gái.

Nhiều cô gái của nhóm cầm ly bia liên tục đánh vào người nạn nhân

Một nạn nhân sợ hãi bỏ chạy thì bị cô gái mặc váy đen trong nhóm trên cầm ly bia đánh tới tấp vào người. Lúc sau, 1 cô gái khác của nhóm, mặc áo hồng cũng xông vào đánh khiến nạn nhân chảy máu rất nhiều.